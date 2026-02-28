聽新聞
初選落敗展氣度 張勝德喊話宜蘭鄉親：11月28日送吳宗憲進縣府
國民黨宜蘭縣長初選結果出爐，落敗的張勝德展現民主風度，今天表示欣然接受宜蘭鄉親的決定，喊話「一起送吳宗憲進入縣府，為縣民服務」，也強調，「自己服務宜蘭的心不會退場」。
張勝德今天與吳宗憲都到黨中央等待公布初選結果，得知自己以極小差距落敗，現場就表示會在地方上全力支持吳宗憲，也在一些地方社群呼籲藍營支持者相挺。
隨後也發出聲明，除了感謝一路相挺的縣民朋友與團隊夥伴，也表示，初選過程，他與吳宗憲堅持「君子之爭」，沒有互相攻擊、沒有抹黑抹紅，沒有讓支持者彼此對立，「藍藍合不是口號，是態度。過程乾淨，結果才有力量。我們一起守住宜蘭民主聖地的招牌。」
張勝德說，從政初心從來不是為職位，是要讓宜蘭更好，服務縣民不會因為初選結束就停止，過去提出的民生政見，包括育兒補助不中斷、照顧者支持系統、青年就業協助平台、交通微巴士與幸福巴士升級等構想，將在議會與公共平台上持續監督與推動，未來仍會站在第一線，為家庭、為農民、為年輕人發聲，「我沒有退場，只是換一個位置，繼續為宜蘭打拚。」
他也再次恭喜吳宗憲，表示宜蘭需要要的是團結，不是內耗，既然制度已經做出選擇，就應該集中力量讓宜蘭往前走，他會以最大的誠意支持黨內提名人，也喊話「11月28日（縣長選舉投票日）是決定宜蘭未來方向的重要日子，真心希望大家一起為宜蘭努力，送吳宗憲縣長候選人進入縣政府，為縣民服務。」
