快訊

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星

228事件79周年！賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

聽新聞
0:00 / 0:00

初選落敗展氣度 張勝德喊話宜蘭鄉親：11月28日送吳宗憲進縣府

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣長初選結果今出爐，立委吳宗憲（左）出線，縣議長張勝德（右）展現風度。記者屈彥辰／攝影
國民黨宜蘭縣長初選結果今出爐，立委吳宗憲（左）出線，縣議長張勝德（右）展現風度。記者屈彥辰／攝影

國民黨宜蘭縣長初選結果出爐，落敗的張勝德展現民主風度，今天表示欣然接受宜蘭鄉親的決定，喊話「一起送吳宗憲進入縣府，為縣民服務」，也強調，「自己服務宜蘭的心不會退場」。

2026九合一選舉

張勝德今天與吳宗憲都到黨中央等待公布初選結果，得知自己以極小差距落敗，現場就表示會在地方上全力支持吳宗憲，也在一些地方社群呼籲藍營支持者相挺。

隨後也發出聲明，除了感謝一路相挺的縣民朋友與團隊夥伴，也表示，初選過程，他與吳宗憲堅持「君子之爭」，沒有互相攻擊、沒有抹黑抹紅，沒有讓支持者彼此對立，「藍藍合不是口號，是態度。過程乾淨，結果才有力量。我們一起守住宜蘭民主聖地的招牌。」

張勝德說，從政初心從來不是為職位，是要讓宜蘭更好，服務縣民不會因為初選結束就停止，過去提出的民生政見，包括育兒補助不中斷、照顧者支持系統、青年就業協助平台、交通微巴士與幸福巴士升級等構想，將在議會與公共平台上持續監督與推動，未來仍會站在第一線，為家庭、為農民、為年輕人發聲，「我沒有退場，只是換一個位置，繼續為宜蘭打拚。」

他也再次恭喜吳宗憲，表示宜蘭需要要的是團結，不是內耗，既然制度已經做出選擇，就應該集中力量讓宜蘭往前走，他會以最大的誠意支持黨內提名人，也喊話「11月28日（縣長選舉投票日）是決定宜蘭未來方向的重要日子，真心希望大家一起為宜蘭努力，送吳宗憲縣長候選人進入縣政府，為縣民服務。」

宜蘭縣議長張勝德在黨內初選落敗後，展現極佳風度。本報資料照片
宜蘭縣議長張勝德在黨內初選落敗後，展現極佳風度。本報資料照片

宜蘭 張勝德

延伸閱讀

吳宗憲出線宜蘭縣長成法律人對決 林國漳：30年深耕非空降跟得上

吳宗憲出線拋速完成藍白合 李乾龍：周一將有會前會

吳宗憲出線宜蘭縣長藍白怎麼合？陳琬惠經典賽妙喻：不影響晉級決心

藍營宜蘭縣長初選出爐 藍委吳宗憲出線

相關新聞

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

今年底九合一大選將至，新竹市藍白陣營已達成「藍白合」共識，力挺現任市長高虹安續拚連任；綠營動向則備受關注。今日傳出民進黨...

高虹安對手出現？傳新竹市將徵召「信賴」醫師 背景曝光

今年底九合一大選將至，新竹市政壇提前暖身。國民黨與民眾黨在竹市已有「藍白合」共識，表態力保現任市長高虹安連任；民進黨布局...

吳宗憲出線宜蘭縣長藍白怎麼合？陳琬惠經典賽妙喻：不影響晉級決心

國民黨今天公布宜蘭縣長選舉初選結果，由立委吳宗憲出線。民眾黨縣長參選人陳琬惠肯定君子之爭，表示藍白合應先政見後協商，希望...

藍營宜蘭縣長初選出爐 藍委吳宗憲出線

國民黨今公布宜蘭縣長選舉初選結果，由國民黨立委吳宗憲出線。副主席、秘書長李乾龍說，差距很小，吳宗憲以些微差距勝出，也感謝...

初選落敗展氣度 張勝德喊話宜蘭鄉親：11月28日送吳宗憲進縣府

國民黨宜蘭縣長初選結果出爐，落敗的張勝德展現民主風度，今天表示欣然接受宜蘭鄉親的決定，喊話「一起送吳宗憲進入縣府，為縣民...

吳宗憲出線宜蘭縣長成法律人對決 林國漳：30年深耕非空降跟得上

國民黨立委吳宗憲在黨內初選獲勝，將代表參選宜蘭縣長，連地方綠營人士都感意外。民進黨對手林國漳律師批評，吳也是法律人，但在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。