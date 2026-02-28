高虹安對手出現？傳新竹市將徵召「信賴」醫師 背景曝光

今年底九合一大選將至，新竹市政壇提前暖身。國民黨與民眾黨在竹市已有「藍白合」共識，表態力保現任市長高虹安連任；民進黨布局則備受關注。今日地方傳出，綠營中央有意徵召眼科醫師吳國治參選新竹市長。吳國治同時身兼新竹市「信賴台灣之友會」理事長，引發政壇討論。本報記者致電其位於東門市場旁的診所查證，院方表示吳醫師上午有門診，尚未對此傳聞作出回應。

綠營市長人選傳聞已非首次。地方先前點名包括曾角逐立委惜敗的陽明交通大學教授林志潔、前民進黨發言人李妍慧、資深市議員施乃如及陳建銘等人，但均未獲當事人證實。此次再傳中央屬意徵召吳國治，也讓地方與中央布局動向再度浮上檯面。

綠營地方人士指出，相關消息尚待確認，不過吳國治除擔任竹市信賴台灣之友會理事長外，亦曾任相關全國聯合會理事，長期投入醫界公共事務，對醫療政策熟稔；過往也曾參與百位醫師連署力挺綠營活動，在醫界與部分基層具一定聲望。66歲的吳國治長年在新竹市執業，被視為地方深綠代表性人物之一。

值得注意的是，過往竹市重要選戰多被解讀有柯建銘在背後著力；如今柯已卸下立院黨團總召職務，新竹地方政壇指出，柯建銘對市長人選的主導力道較以往減弱。林志潔在立委選後仍在竹市設服務處、積極經營基層，被視為柯系人馬；此次若由屬「賴系」色彩濃厚的吳國治出線，某種程度也反映黨內柯建銘的權力板塊消長。

外界關注，吳國治是否將披上綠營戰袍，挑戰尋求連任的高虹安？截至截稿前，吳國治尚未對參選傳聞公開回應，相關布局仍待民進黨中央進一步說明。