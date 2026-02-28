快訊

經典賽／開啟一趟「很艱難的旅行」 陳傑憲預約東京直飛邁阿密

高虹安對手出現？傳綠營新竹市將徵召「信賴」醫師 背景曝光

2026必去「台灣燈會」旅遊懶人包！北中南六大燈節時間、地點、交通全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安對手出現？傳新竹市將徵召「信賴」醫師 背景曝光

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市信賴台灣之友會成立大會，賴清德曾親自授旗給新竹市信賴台灣之友會理事長吳國治。圖／本報資料照片
新竹市信賴台灣之友會成立大會，賴清德曾親自授旗給新竹市信賴台灣之友會理事長吳國治。圖／本報資料照片

今年底九合一大選將至，新竹市政壇提前暖身。國民黨與民眾黨在竹市已有「藍白合」共識，表態力保現任市長高虹安連任；民進黨布局則備受關注。今日地方傳出，綠營中央有意徵召眼科醫師吳國治參選新竹市長。吳國治同時身兼新竹市「信賴台灣之友會」理事長，引發政壇討論。本報記者致電其位於東門市場旁的診所查證，院方表示吳醫師上午有門診，尚未對此傳聞作出回應。

2026九合一選舉

綠營市長人選傳聞已非首次。地方先前點名包括曾角逐立委惜敗的陽明交通大學教授林志潔、前民進黨發言人李妍慧、資深市議員施乃如及陳建銘等人，但均未獲當事人證實。此次再傳中央屬意徵召吳國治，也讓地方與中央布局動向再度浮上檯面。

綠營地方人士指出，相關消息尚待確認，不過吳國治除擔任竹市信賴台灣之友會理事長外，亦曾任相關全國聯合會理事，長期投入醫界公共事務，對醫療政策熟稔；過往也曾參與百位醫師連署力挺綠營活動，在醫界與部分基層具一定聲望。66歲的吳國治長年在新竹市執業，被視為地方深綠代表性人物之一。

值得注意的是，過往竹市重要選戰多被解讀有柯建銘在背後著力；如今柯已卸下立院黨團總召職務，新竹地方政壇指出，柯建銘對市長人選的主導力道較以往減弱。林志潔在立委選後仍在竹市設服務處、積極經營基層，被視為柯系人馬；此次若由屬「賴系」色彩濃厚的吳國治出線，某種程度也反映黨內柯建銘的權力板塊消長。

外界關注，吳國治是否將披上綠營戰袍，挑戰尋求連任的高虹安？截至截稿前，吳國治尚未對參選傳聞公開回應，相關布局仍待民進黨中央進一步說明。

綠營 醫師 高虹安

延伸閱讀

賴總統：感謝柯建銘25年來始終站在第一線 完成交棒傳承致上最高敬意

否認「德意志」換掉柯建銘 蔡其昌：賴總統若恨之入骨連總召都不需談

與柯建銘交情…蔣萬安曝1事他非常感謝：將送卡片花祝福

柯建銘卸任總召 潘孟安：傳承是為了走更遠的路

相關新聞

高虹安對手出現？傳新竹市將徵召「信賴」醫師 背景曝光

今年底九合一大選將至，新竹市政壇提前暖身。國民黨與民眾黨在竹市已有「藍白合」共識，表態力保現任市長高虹安連任；民進黨布局...

吳宗憲出線宜蘭縣長藍白怎麼合？陳琬惠經典賽妙喻：不影響晉級決心

國民黨今天公布宜蘭縣長選舉初選結果，由立委吳宗憲出線。民眾黨縣長參選人陳琬惠肯定君子之爭，表示藍白合應先政見後協商，希望...

藍營宜蘭縣長初選出爐 藍委吳宗憲出線

國民黨今公布宜蘭縣長選舉初選結果，由國民黨立委吳宗憲出線。副主席、秘書長李乾龍說，差距很小，吳宗憲以些微差距勝出，也感謝...

吳宗憲出線宜蘭縣長成法律人對決 林國漳：30年深耕非空降跟得上

國民黨立委吳宗憲在黨內初選獲勝，將代表參選宜蘭縣長，連地方綠營人士都感意外。民進黨對手林國漳律師批評，吳也是法律人，但在...

吳宗憲出線拋速完成藍白合 李乾龍：周一將有會前會

國民黨宜蘭縣長初選結果今出爐，立委吳宗憲出線。吳宗憲說會盡快拜會民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、民眾黨主席黃國昌，完成在地藍...

李四川被扯胞弟環保蟑螂爭議 黃國昌：選舉潑髒水應省思

表態參選新北市長的台北市副市長李四川，近期因弟弟李賜福環保蟑螂爭議被做文章。民眾黨主席黃國昌今說，台灣選舉選賢與能，大家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。