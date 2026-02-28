吳宗憲出線宜蘭縣長成法律人對決 林國漳：30年深耕非空降跟得上

國民黨立委吳宗憲在黨內初選獲勝，將代表參選宜蘭縣長，連地方綠營人士都感意外。民進黨對手林國漳律師批評，吳也是法律人，但在立法院配合特定政黨強推的修法，帶頭違法，希望以正確的法律來對決。

吳宗憲以些微差距贏得黨內初選，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，一般推測會由基層組織實力雄厚的議長張勝德勝出，吳宗憲出線「確實蠻讓人意外與驚訝，跌破大家眼鏡」。

邱嘉進表示，過去7、8年的縣政運轉，讓很多縣民失望，希望未來縣政推動走向清廉，現在確定是兩位法律人的對決，對縣長選舉是正面的，民進黨會加強議題論述，更深入經營、強化基層組織，期待是一場君子之爭，讓縣民選出一位最適合帶領宜蘭往前邁進的縣長。

林國漳說，縣長選舉應是理性、專業，也是人格與價值的選擇。吳宗憲也是法律人，但在立法院基於黨意，所推出的很多法案，都被宣布是違憲，吳宗憲為政黨利益連憲法精神都可以背棄，甚至帶頭違法，如何讓宜蘭縣民放心將縣政與鄉親權益交託給他？

林國漳強調自己是在地深耕30年的律師，對家鄉的責任感，不是一個空降、突然想要到宜蘭選舉的人可以跟得上，也不是臨時起意的政治算計可以取代，他會繼續用專業爭取宜蘭人的支持，相信一定會贏得這場選舉。