快訊

經典賽／開啟一趟「很艱難的旅行」 陳傑憲預約東京直飛邁阿密

高虹安對手出現？傳綠營新竹市將徵召「信賴」醫師 背景曝光

2026必去「台灣燈會」旅遊懶人包！北中南六大燈節時間、地點、交通全攻略

吳宗憲出線宜蘭縣長成法律人對決 林國漳：30年深耕非空降跟得上

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳評論藍營對手吳宗憲，表示自己在地深耕30年，非空降可以跟得上。圖／競選團隊提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳評論藍營對手吳宗憲，表示自己在地深耕30年，非空降可以跟得上。圖／競選團隊提供

國民黨立委吳宗憲在黨內初選獲勝，將代表參選宜蘭縣長，連地方綠營人士都感意外。民進黨對手林國漳律師批評，吳也是法律人，但在立法院配合特定政黨強推的修法，帶頭違法，希望以正確的法律來對決。

2026九合一選舉

吳宗憲以些微差距贏得黨內初選，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，一般推測會由基層組織實力雄厚的議長張勝德勝出，吳宗憲出線「確實蠻讓人意外與驚訝，跌破大家眼鏡」。

邱嘉進表示，過去7、8年的縣政運轉，讓很多縣民失望，希望未來縣政推動走向清廉，現在確定是兩位法律人的對決，對縣長選舉是正面的，民進黨會加強議題論述，更深入經營、強化基層組織，期待是一場君子之爭，讓縣民選出一位最適合帶領宜蘭往前邁進的縣長。

林國漳說，縣長選舉應是理性、專業，也是人格與價值的選擇。吳宗憲也是法律人，但在立法院基於黨意，所推出的很多法案，都被宣布是違憲，吳宗憲為政黨利益連憲法精神都可以背棄，甚至帶頭違法，如何讓宜蘭縣民放心將縣政與鄉親權益交託給他？

林國漳強調自己是在地深耕30年的律師，對家鄉的責任感，不是一個空降、突然想要到宜蘭選舉的人可以跟得上，也不是臨時起意的政治算計可以取代，他會繼續用專業爭取宜蘭人的支持，相信一定會贏得這場選舉。

宜蘭 林國漳 吳宗憲

延伸閱讀

吳宗憲出線拋速完成藍白合 李乾龍：周一將有會前會

吳宗憲出線宜蘭縣長藍白怎麼合？陳琬惠經典賽妙喻：不影響晉級決心

藍營宜蘭縣長初選出爐 藍委吳宗憲出線

藍營宜蘭縣長提名民調28日公布 綠林國璋籲找回榮耀

相關新聞

高虹安對手出現？傳新竹市將徵召「信賴」醫師 背景曝光

今年底九合一大選將至，新竹市政壇提前暖身。國民黨與民眾黨在竹市已有「藍白合」共識，表態力保現任市長高虹安連任；民進黨布局...

吳宗憲出線宜蘭縣長藍白怎麼合？陳琬惠經典賽妙喻：不影響晉級決心

國民黨今天公布宜蘭縣長選舉初選結果，由立委吳宗憲出線。民眾黨縣長參選人陳琬惠肯定君子之爭，表示藍白合應先政見後協商，希望...

藍營宜蘭縣長初選出爐 藍委吳宗憲出線

國民黨今公布宜蘭縣長選舉初選結果，由國民黨立委吳宗憲出線。副主席、秘書長李乾龍說，差距很小，吳宗憲以些微差距勝出，也感謝...

吳宗憲出線宜蘭縣長成法律人對決 林國漳：30年深耕非空降跟得上

國民黨立委吳宗憲在黨內初選獲勝，將代表參選宜蘭縣長，連地方綠營人士都感意外。民進黨對手林國漳律師批評，吳也是法律人，但在...

吳宗憲出線拋速完成藍白合 李乾龍：周一將有會前會

國民黨宜蘭縣長初選結果今出爐，立委吳宗憲出線。吳宗憲說會盡快拜會民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、民眾黨主席黃國昌，完成在地藍...

李四川被扯胞弟環保蟑螂爭議 黃國昌：選舉潑髒水應省思

表態參選新北市長的台北市副市長李四川，近期因弟弟李賜福環保蟑螂爭議被做文章。民眾黨主席黃國昌今說，台灣選舉選賢與能，大家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。