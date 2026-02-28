吳宗憲出線拋速完成藍白合 李乾龍：周一將有會前會

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨宜蘭縣長初選結果今出爐，立委吳宗憲出線，宜蘭縣議長張勝德也展現風不。吳宗憲說會盡快拜會民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、民眾黨主席黃國昌，完成在地藍白合。副主席、秘書長李乾龍說，周一會有藍白合機制的會前會，牽涉各地區藍白合。記者屈彥辰／攝影
國民黨宜蘭縣長初選結果今出爐，立委吳宗憲出線。吳宗憲說會盡快拜會民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、民眾黨主席黃國昌，完成在地藍白合。副主席、秘書長李乾龍說，周一會有藍白合機制的會前會，牽涉各地區藍白合。李也說，新竹縣長、台中市長初選3月底前完成。

2026九合一選舉

國民黨中央黨部今上午10時召開宜蘭縣長選舉協調民調拆封、統計作業會議，會議約在半小時內結束。李乾龍攜手吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德和國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌現身，公布民調結果。

吳宗憲說，他會以最快的時間拜會陳琬惠、黃國昌，在國民黨的指導之下，盡快完成在地藍白合。這次選舉，讓宜蘭被全台灣人看見，讓大家知道宜蘭可以打出模範、典範、不互潑髒水的初選。

李乾龍說，關於藍白合機制，周一會有一個會前會，小組做了些細節出來後再來報告。因為是牽涉到各地區的藍白合，所以周一有個藍白合機制的會前會。媒體詢問會前會的人是否李乾龍跟民眾黨的人，李說「對，就是上次一樣那些小組的人。」

針對張勝德之後如何與吳宗憲合作，張說，在初選前就有強調是合作夥伴，吳的空軍能力很強，他們一直在強調他的地面戰力很強，不管是空戰或是地戰，未來一定會攜手合作，將宜蘭打造成宜居城市。也希望提出政見，讓宜蘭未來更好。

李乾龍也回應新竹縣、台中市尚未完成初選一事，他說，新竹縣已照初選制度在走，預計大概3月底會完成；台中這邊也已達成共識，在3月底前完成黨內的初選。

藍白合 宜蘭 李乾龍

