吳宗憲出線宜蘭縣長藍白怎麼合？陳琬惠經典賽妙喻：不影響晉級決心

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
對於藍營宜蘭縣長黨內初選結果，民眾黨參選人陳琬惠以經典賽作比喻，表達晉級決心。本報資料照片
國民黨今天公布宜蘭縣長選舉初選結果，由立委吳宗憲出線。民眾黨縣長參選人陳琬惠肯定君子之爭，表示藍白合應先政見後協商，希望3月底前有結果。她並以經典賽作比喻，日韓比賽結果不會影響中華隊晉級決心，她與中華隊一樣都會加油，希望晉級成功。

國民黨今天由副主席、秘書長李乾龍公布宜蘭縣長民調結果，由吳宗憲以些微差距勝出，也感謝宜蘭縣議長張勝德展現風度。

陳琬惠獲知結果後恭喜吳宗憲出線，肯定吳、張秉持君子之爭，沒有口出惡言，展現民主風範。

對於外界關心的藍白合進度，她強調，原則與時序都不會改變，必須依照既定三階段穩健推動，第一階段是形成共同政見，第二階段是簽訂正式政黨合作協議，第三階段，在合作架構確立後，如仍有競爭情形，將依遊戲規則處理，整合出最強組合，確保程序公開、公平、透明。

陳琬惠說，台灣民眾黨與中國國民黨彼此最大的共識只有一個，就是「拿下宜蘭縣長這一局」，她有信心在公平機制下成為最強候選人；並以世界棒球經典賽作比喻，日韓比賽的結果不會影響中華隊晉級的決心，她會與中華隊一起加油。

