藍營宜蘭縣長初選出爐 藍委吳宗憲出線

國民黨今公布宜蘭縣長選舉初選結果，由國民黨立委吳宗憲出線。副主席、秘書長李乾龍說，差距很小，吳宗憲以些微差距勝出，也感謝宜蘭縣議長張勝德展現風度。吳宗憲表示，他會在最快時間內拜會好朋友、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠和更好的朋友、民眾黨主席黃國昌，在國民黨的指導之下，盡快完成在地藍白合。

國民黨中央黨部今上午10時召開宜蘭縣長選舉協調民調拆封、統計作業會議，會議約在半小時內結束。李乾龍攜手吳宗憲、張勝德和國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌現身，公布民調結果。

李乾龍說，此次民調由聯合報、艾普羅等兩間公司執行。民調結果出爐，兩位都非常優秀，差距很小。吳宗憲以些微差距勝出，也感謝張勝德展現了風度，繼續留在宜蘭縣議會領導。李稱讚，兩位是所有參選人裡最有風度的，競選期間互相鼓勵，看到從未有的和睦；李也坦言「有點緊張」，差距這麼小，但兩位都展現了風度，民調數字不對外公布。媒體關注民調數字如何，李說，兩位共同決議就是不對外公布數字，他只能透露非常接近。

張勝德表示，在此次宜蘭縣長初選中，展現民主風範，他真的要感謝吳宗憲，他一定會在地方上全力支持吳，一定會全力以赴，且有信心守住宜蘭。

吳宗憲說，他跟張勝德保持良好關係，甚至昨天民調結束後，他跟張也通了電話，互相跟對方說辛苦了，這是君子之爭。台灣人本來很淳樸善良，但因為政治、選舉割裂嚴重。「如果你認為世界很大，其實台灣很小；如果你認為台灣很大，其實宜蘭很小；如果你認為宜蘭很大，其實我跟張勝德之間的距離也很小。那為什麼我們要在這麼小的地方拚個你死我活，而不去跟世界、跟他們拚？」

吳宗憲表示，他從政以來，一直希望帶給這塊土地的就是選賢與能，他堅持不管客觀環境怎麼樣，或客觀發生什麼事實，絕對堅持不攻擊競選對手，因為是戰友。他認同張勝德所說的「我們是戰友，我們只是競爭，但我們不是敵人，不是一定要拚個你死我活的競爭對手」。

吳宗憲表示，這次他僥倖勝出，但是接下來的日子裡，他會融合張勝德的所有政見跟想法，一起團結、一起走，就是一起互助合作的夥伴。他也會以最快的時間拜會陳琬惠、黃國昌，在國民黨的指導之下，盡快完成在地藍白合。這次選舉中，讓宜蘭被全台灣人看見，讓大家知道宜蘭可以打出模範、典範、不互潑髒水的初選，也要讓宜蘭變成全國藍白合的典範。台灣需要的是團結而不是割裂，不是用謊言製造彼此的仇恨。

吳宗憲指出，他從政理念即「禮運大同篇」的「老有所終，壯有所用，幼有所長。矜寡孤獨廢疾者，皆有所養。」希望讓老人能得到照顧，年輕人能安居樂業，小朋友能受到最好的教育，讓弱勢團體都能得到大家的照顧。理想就是「利他」二字，接下來他會勤跑基層，走入市場、走入人群、走入廟口。

吳宗憲直言，現在國家重視高科技產業，雖然造成國內生產毛額（GDP）非常高，國內經濟成長率非常高，但犧牲了傳統產業跟觀光業，很不幸的這兩項都是宜蘭賴以為生的東西，也都是國家拋棄的東西，接下來希望能夠好好做，把這塊補起來，讓宜蘭能過好日子；林明昌稱讚吳宗憲、張勝德優秀，在國民黨主席鄭麗文的領導之下，爭取最後的勝利。

在記者會結束後，李乾龍與吳宗憲、張勝德離場，仍然保持友好互動。李還對吳、張說，「你們兩個陸軍、空軍合在一起啦。」