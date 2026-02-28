李四川被扯胞弟環保蟑螂爭議 黃國昌：選舉潑髒水應省思
表態參選新北市長的台北市副市長李四川，近期因弟弟李賜福環保蟑螂爭議被做文章。民眾黨主席黃國昌今說，台灣選舉選賢與能，大家好好討論公共政策，一天到晚朝著候選人及他家人潑髒水政治操作，這種雙標行為，應該要好好重新省思。
2026九合一選舉
黃國昌今與民眾黨前主席柯文哲一同騎行一日北高。黃國昌說，李四川副市長弟弟這題，他已經是第三度回答，答案還是一樣，政治上的競爭與劉世芳回應用在這題，是一模一樣，台灣的選舉選賢與能，大家好好討論公共政策，一天到晚朝著候選人及他家人身上潑髒水政治操作，這種雙標行為，應該要好好重新省思。
至於民進黨內參民調顯示民進黨新北市長參選人蘇巧慧領先李四川、黃國昌。黃國昌說，大家放心，選前民調滿天飛，從他們角度來講，就是虛心、接受參考，最重要的事情還是要提出自己的政策願景，爭取選民支持。
