新聞眼／抹黑文化 惡質選戰手段

聯合報／ 本報記者林媛玲李承穎

台北市副市長李四川尚未獲國民黨正式徵召參選新北市長，近日就屢遭綠營側翼攻擊，甚至民進黨對手蘇巧慧還以李四川胞弟聯想到屏東黑金代表鄭太吉，此舉不僅反映綠營對新北這一役的焦慮，更暴露民進黨只能不斷重複惡質的抹黑選舉文化，國民黨中央更應出手捍衛，別讓「川伯」孤軍奮戰。

李四川從事公職四十多年，在多數人眼中不是高聲量政治人物，卻是典型的務實工程人性格，個性敦厚甚至不擅言詞，也因此讓民眾有踏實及信任感，民調更高居不下。

如今，蘇巧慧卻以李四川胞弟的土地爭議為引，將李四川家族比擬為屏東黑金，恐讓多數民眾無法接受，怎麼一路任職公務員，甚至力解大巨蛋、輝達難題的李四川，一到選舉在綠營眼中就從「最強鐵鎚」化身「鄭太吉」之流？

李四川胞弟事業屬於法律問題，若有違法應移送法辦，但若將一名資深公務員家族直接類比為「殺人議長」，無疑是選戰惡質的手段，若抹黑成勝選捷徑，未來選舉將不再是人才的競爭，而是一場場潑糞的戲碼。

李四川曾多次表達要與蘇巧慧君子之爭，也盼望「參選不競選」改變台灣選舉文化，如今還沒獲正式徵召，宣稱蘇巧慧民調領先的綠營不僅露出「焦慮馬腳」用泥巴戰術到處點火抹黑，難道也早已定調選戰策略，就是想方設法「鬥臭」川伯？

