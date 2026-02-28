新北選戰／綠營打烏賊戰術 藍營：選民唾棄

北市副市長李四川將代表藍營選新北市長，綠營側翼猛打李四川親弟李賜福環保蟑螂事件，民進黨市長參選人蘇巧慧昨指出，屏東人過去對前縣長伍澤元、縣議會前議長鄭太吉恐嚇威脅民眾深惡痛絕。藍營痛批，把李四川家人跟伍澤元及鄭太吉扯一起，烏賊戰終將受選民唾棄，籲綠營「光明正大」對決。

李四川日前宣布投入新北市長選舉，立即遭網紅四叉貓爆料親弟李賜福是環保蟑螂，昨更質問「李四川知道他土地上面蓋的房子，是他弟弟登記的公司嗎？知道那間公司會派人去工地鬧事恐嚇嗎？」

李四川回應，從他祖父那一輩開始，在小琉球的土地就是由家族成員共同持分，因此是同一個地號，他弟弟經營的環保公司並不在他們持分的土地上。

蘇巧慧說，小琉球垃圾清運業者恐嚇案是檢察官主動偵辦具體求刑才爆發，此事李四川知不知情，他弟弟有無藉端藉勢無從得知，也從沒評論，但屏東人過去對前縣長伍澤元、縣議會前議長鄭太吉恐嚇威脅民眾的暴力事件深惡痛絕，相信大家希望司法能嚴加查辦，她的態度和大家一樣。

綠營攻擊一波又一波，藍營昨集體砲轟，國民黨新北議員江怡臻表示，惡質選風就從蘇巧慧開始，完美示範高階抹黑術，先假裝說從沒評論，下秒就把李四川跟過去的伍澤元及鄭太吉扯一起，此種烏賊戰終將受選民唾棄，更愧對身為法律人的責任。

國民黨北市議員參選人李明璇反問，如果連弟弟都要被檢視，民進黨檯面上一堆父母或另一半出過大事、甚至大賺紅錢的，要不要先自己審視審視？

北市議員參選人郭音蘭也說，蘇巧慧跟側翼應該要放棄負面選戰打法，光明正大以政策對決。

民進黨新北議員卓冠廷說，李四川過去沒選舉經驗，面對爭議未在第一時間解釋清楚，讓話題延燒多日，就是本身不敢勇於面對才造成的傷害，奉勸有狀況就面對，該道歉就道歉。