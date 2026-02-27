恐成三腳督局面？國民黨拍板陳振中出戰澎湖縣長 葉竹林參戰添變數

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨澎湖縣黨部今天通過徵召湖西鄉長陳振中參選縣長，據了解，縣黨部三顧茅廬徵詢他的意願，過年前陳振中才同意扛起重責，披掛藍袍上陣，陳振中說，他會全力以赴，投入這場選戰。這項徵召決議，將提交中央黨部通過後發布。

陳振中曾任澎湖縣議員，後來當選湖西鄉長，治理以小而美著稱，在政壇有好好先生之稱，據透露，國民黨在澎湖縣長提名作業過程，曾經多次找陳振中，詢問他的意願，但陳振中都未鬆口，後來經國民黨中央要員多次遊說，以及在地方多名政壇人士促請下，過年前才同意為國民黨扛起這份責任。

至於民進黨人選原定縣長陳光復尋求連任，但春節一場意外，陳光復重摔昏迷還在救治中，打亂綠營布局，黨內傳出換將，立委楊曜呼聲最高，但他以健康因素表態放棄屆立委連任，也無意投入縣長選舉，目前傳出馬公市長黃健忠、南服中心副主任顏子傑、楊曜服務處主任陳俊廷都可能是徵詢人選。

另外，原為國民黨籍的前馬公市長葉竹林也表態參戰，恐將形成三腳督局面。值得關注的是，葉竹林在2022年縣長選舉脫黨參選，最終未能勝出，地方人士分析，若藍營陣營能順利整合，或有機會重振聲勢、讓綠地再現藍天；反之，若整合失利，將出現票源分散，為選情增添變數。

