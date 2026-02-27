盧秀燕本命區布局！鄭麗文拍板北屯議員提名「2+2」 4月初民調決戰

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨台中市黨部主委蘇柏興（右二）今陪同黨主席鄭麗文（中）參拜台中朝聖宮。記者趙容萱／攝影
台中市北屯區是國民黨台中市長盧秀燕的本命區，國民黨主席鄭麗文今天參拜台中市北屯區朝聖宮，並與北屯區市議員、議員參選人座談會。國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，鄭麗文拍板定案北屯區將提名4席，其中2名現任市議員優先提名，另2個名額，將在於4月初透過新人民調初選。

台中市立委選舉第五選區包含北區、北屯區，盧秀燕在中五選區任六屆立委，是盧的本命區，其中，北屯區為台中市最大行政區，近年北屯大樓如雨後春筍林立，外來年輕人口移入，年輕票源成兵家必爭之地。

北屯區市議員6席，國民黨占4席，現任沈佑蓮、賴順仁爭取連任，黃健豪順利選上立委、陳成添去年3月當選台中區農會理事長後宣布不尋求連任，空出2席名額，加上北屯人口增加，有可能再增1席應選名額，預估國民黨在北屯區可望空出3席，包括台中市運動局專員吳宗學，立法院副院長江啟臣秘書許育璿、工策會前副總幹事顏建程、北屯區仁和里長張永漢等新人設立看板，力拚初選出線。

至於外界認為，國民黨在北屯區議員選舉可望提名5席。對此，蘇柏興表示，國民黨以勝選為原則，今天鄭麗文在座談會聽取各方意見後，拍板定案北屯區將提名4席，至於是否增至5席？則依初選民調的總票數等條件再評估。

國民黨 議員 鄭麗文 盧秀燕 江啟臣 黃健豪 台中

