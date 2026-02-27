謹記228歷史 童子瑋宣示：當選後基隆設立城市人權紀念館

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謹記228歷史，基隆議長童子瑋宣示：當選後基隆設立城市人權紀念館。圖／童子瑋辦公室提供
謹記228歷史，基隆議長童子瑋宣示：當選後基隆設立城市人權紀念館。圖／童子瑋辦公室提供

228事件前夕，民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋今天前往八堵火車站228紀念碑致意，基隆市二二八公義和平協會理事長呂英世醫師及國立基隆中學歷史老師盧慧芳陪同出席。童子瑋說，八堵車站員工罹難，是228令人傷痛的一個縮影，未來基隆必須設立「城市人權紀念館」、打造具有「基隆特色」的歷史與人權教育。

童子瑋表示，過去很長一段時間，官方的228紀念活動，多半集中在港區。但八堵車站員工罹難，也是228事件令人傷痛的縮影，當年3月8日正規軍自基隆港登陸，而後3月11日包圍八堵火車站進行公然射殺，受難者高達數十人。

童子瑋說，他將邀集國內學者並參考其它民主化國家轉型正義的經驗，評估八堵、田寮河畔，或港區，選擇合適的地點，設立或改建為「基隆城市人權紀念館」。透過檔案、文物、口述歷史、影像與研究成果，讓市民、學生與外地旅人，能理解基隆在台灣民主歷史中的角色。

童子瑋承諾，會將228與白色恐怖歷史，系統性地納入基隆的在地教育之中，透過校園課程、教師研習、走讀路線與公共講座，讓下一代知道，這些事件就發生在生活的城市裡，從八堵車站、基隆中學，到港區與田寮河畔，讓歷史成為可以被行走、被感受、被理解的城市空間。

童子瑋提到，228不應與白色恐怖切割看待，因此他接下來會邀請白色恐怖受難者與家屬，共同見證這座城市面對歷史的決心，「記住悲情，但不活在悲情裡」，他承諾會讓轉型正義的討論，成為持續反省威權歷史的公共實踐。

呂英世表示，228對台灣人來說是一段嚴肅的歷史，這段歷史帶給人民邁向民主、自由、人權的思考，也堅定了擺脫威權的道路，期望童子瑋在當選市長後，為紀念過去的歷史設置紀念館，讓基隆能有一個象徵和平的場域。

盧慧芳說，她爬梳基隆中學師生相助的歷史，發現228並不是省籍問題，而是人民起身對貪官汙吏、不正當治理的抵抗。盧老師提到，未來若能有一個教育的空間，並有專人進行導覽跟講解，會有助療癒社會、警覺思考，更能擺脫對歷史事件探討的汙化。

