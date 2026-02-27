聽新聞
李四川胞弟被爆「到工地鬧事」 蘇巧慧提這2人…藍營怒：高階抹黑術
網紅四叉貓今再爆料李四川胞弟的公司登記在李四川的土地名下，質問李知道那間公司會派人去工地鬧事恐嚇嗎？民進黨新北市長參選人蘇巧慧則指，李四川胞弟有無藉端藉勢無從得知，但屏東人過去對前縣長伍澤元、縣議會前議長鄭太吉恐嚇威脅民眾暴力事件深惡痛絕，她的態度和大家一樣都希望司法能嚴加查辦。
李四川今澄清指，在小琉球土地由家族成員共同持分，他弟弟經營的環保公司並不在他們持分的土地上。
國民黨尚未正式徵召李四川選新北市長，就屢遭綠營質疑，國民黨新北市議員江怡臻抨擊，惡質選風就從蘇巧慧開始，完美示範高階抹黑術，先假裝說從沒評論，下一秒就把李四川跟過去的伍澤元及鄭太吉扯一起，此種烏賊戰終將受選民唾棄，更愧對身為法律人的責任。
國民黨新北市議員參選人陳柏翰說，蘇巧慧用「假客觀」的提問形式重新包裝抹黑，這些招數繼續歹戲拖棚，新北市民對市長的標準是「好好做實事」的穩健定位，與其盡出抹黑招數，不如提出好的市政願景才是正道。
