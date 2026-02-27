影／與楊瓊瓔合體拜媽祖 鄭麗文讚「盧秀燕政績耀眼」：盼2026勝選延續
國民黨主席鄭麗文今天下午在同黨爭取台中市長提名的立委楊瓊瓔等人陪同，參拜台中朝聖宮媽祖、發送小紅包。鄭麗文致詞時，肯定同黨台中市長盧秀燕政績耀眼，盼繼續延續下去；她指出，相信我們一定會幫台中市提名最優秀的人選，國民黨也會團結一致，她還在神明面前承諾，從中台灣出發，年底的選舉，中國國民黨獲得全面勝利，讓台灣穩健向前。
2026九合一選舉
鄭麗文在致詞前，特別介紹在場的立委黃健豪，並親暱地以「好姊妹」稱呼楊瓊瓔；鄭麗文說，她今天參拜大甲鎮瀾宮分靈的朝聖宮媽祖，祈盼新的一年風調雨順、中台灣平安、順利，最重要是，中台灣越來越旺。
鄭麗文指出，在台中市長盧秀燕的領導下，台中的發展越來越好、越來越旺，也希望這麼耀眼的政績，台中市民高度的支持和期待，能夠繼續延續下去，在中台灣繼續讓國民黨來為台中市民服務、做事與打拚，相信我們一定會幫台中市提名最優秀的人選，國民黨也會團結一致，贏得台中市長以及台市議員選舉，繼續替台中市民服務。
鄭麗文指出，今天陽光普照，希望從中台灣出發，年底的選舉，中國國民黨獲得全面勝利，為台灣人做更多的事情，為台中市民做更多服務，讓台灣穩健向前，這是我們在神明面前，做出非常莊嚴的承諾。
