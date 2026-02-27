嗆四叉貓烏龍爆料李四川 李明璇酸民進黨：賺紅錢的要不要先檢視

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
李明璇認為，選舉應聚焦公共政策、市政願景與城市發展。圖／李明璇提供
網紅四叉貓爆料台北市副市長李四川親弟李賜福案。國民黨台北市議員參選人李明璇臉書表示，根本是烏龍爆料，如果連弟弟都要被檢視，那民進黨台面上一堆父母、另一半賺紅錢的，要不要先自己審視審視？

2026九合一選舉

李明璇直言，民進黨選戰操作模式一再重演，從不具名、內容荒誕的民調操作，到特定側翼媒體連番爆料攻擊，相關手法與過往選舉如出一轍，令人遺憾。從上次的陳時中，到現在的蘇巧慧，劇本幾乎複製貼上。她質疑，選舉打不贏就開始操作黑料、製造風向，「這種奧步，市民早就看膩了。」

尤其，近日外界拿李四川家族土地與公司登記事項做文章，李明璇批評，拿家人出來當攻擊武器，是無聊中的無聊。清官難斷家務事，更離譜的是拿錯誤資訊當令箭。她指出，所謂三民自口中的「黑料連環爆」，實際上根本是「烏龍狂自爆」。

她說，李四川已清楚說明，李家自祖父輩起在小琉球的土地即為家族共同持分，屬同一地號。弟弟依其持分土地登記為一流麻花捲公司所在地；至於兆福環保公司，並不在本人持分土地之上，相關事實清楚明白。

她反問，如果連弟弟都要被檢視，「那民進黨檯面上一堆父母或另一半出過大事、甚至大賺紅錢的，要不要先自己審視審視？更別說一堆自己就問題重重的政治人物，哪一個不是照樣升官發財？看看剛剛熱騰騰的新竹小智就知道。」

李明璇強調，若選舉標準是全面檢視政治人物家屬背景，社會自有一套公評標準，所有政黨也應一體適用，而非選擇性操作。認為選舉應聚焦公共政策、市政願景與城市發展，而非透過抹黑與錯誤資訊製造聲量。

李明璇最後說，雙北市民有足夠智慧看穿這些操作，台北市用不了的招，新北市也一樣沒用。她奉勸民進黨，與其昏招盡出，不如把心思放回市政。否則結局只會重蹈覆轍。

李明璇 民進黨 李四川 蘇巧慧 國民黨 四叉貓

