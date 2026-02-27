藍營宜蘭縣長提名民調28日公布 綠林國璋籲找回榮耀

快訊

中央社／ 宜蘭27日電
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳。記者曾學仁／攝影
立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德爭取國民黨宜蘭縣長提名，電話民調今晚結束，黨中央明天上午公布結果。民進黨宜蘭縣長提名人林國漳今天出席團拜說，參選是為讓宜蘭重新找回榮耀。

國民黨宜蘭縣長提名電話民調作業從25日起至今天晚間結束，民調方式分為跟林國漳的對比式民調，及吳宗憲、張勝德間的互比式民調，其中計算方式採對比式民調占85%、互比式民調占15%的方式加總。

吳宗憲今天在臉書（Facebook）表示，電話民調將於晚間結束，也會在明天公布結果，不論輸贏，他堅持以君子之爭走完全程，跳脫紛亂的政治口水，很高興告訴大家，「我履行承諾做到了」，決定來宜蘭奮鬥的那天開始，沒有後悔過，且隨著時間推移，這份熱情更是有增無減，打從心底希望宜蘭更好、走出新路。

張勝德透過臉書指出，這幾年來，他始終告訴自己一件事，既然承擔公職，就要替宜蘭「撐起責任」，不管是爭取建設、監督縣政，還是第一時間為地方發聲，該衝的時候一定衝在前面，該堅持的時候，一步都不退讓，初選民調就是關鍵的一戰，他已經準備好承擔更大的責任，帶著宜蘭繼續向前衝。

民進黨宜蘭縣黨部上午則在宜蘭縣議會大廳舉辦新春團拜，林國漳表示，春節期間走訪50餘間宮廟，深刻感受到鄉親對「光復宜蘭」的殷切期待，參選不是為個人，而是為讓宜蘭重新找回榮耀與方向，帶領民進黨贏回縣政、鄉鎮市治理與議會多數，延續已故縣長陳定南所奠定的民主精神，懇請鄉親支持，共同開創宜蘭更好的未來。

