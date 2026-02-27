李四川遭抹黑 藍營怒喊蘇巧慧「光明正大」對決：放棄負面選戰

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川。記者林俊良／攝影。報系資料照
網紅四叉貓爆料李四川親弟李賜福在小琉球是環保蟑螂，今再爆「李四川弟弟的公司登記就在李四川的土地上」質問李難道不知情?李四川指出，從他祖父開始，李家在小琉球土地就是家族成員共同持分，因此同一個地號，弟弟經營的公司並不在他們持分的土地上。

李四川指出，從他祖父那一輩開始，李家在小琉球的土地，就是由家族成員共同持分，因此是同一個地號。弟弟用他持分的土地登記為一流麻花捲公司所在地，兆福環保公司並不在我們持分的土地上。

李四川遭抹黑，引發藍營怒火，國民黨中正萬華議員參選人郭音蘭指出，蘇巧慧跟側翼應該要放棄這種負面選戰，光明正大以政策對決，才是為新北好，新北市民需要的，不是相互抹黑，更不是側翼在社群媒體上的政治口水。

她說，長期以來，新北的進步是靠著無數像李四川這樣沈默而紮實、一步一腳印踩出來的。蘇巧慧委員若真心為新北好，就應該放下攻擊性的政治操作，回歸到建設與民生的論辯上。

郭音蘭說，當側翼還在忙著挖掘負面素材、製造對立時，新北的各項基礎建設、交通改善與都市更新，才是真正關乎市民福祉的戰場。負面選戰或許能贏得一時的聲量，但贏不到選民長久的信任。

台北市副市長李四川公布家族在小琉球土地持分。圖／李四川提供
李四川 小琉球 蘇巧慧 四叉貓 國民黨

