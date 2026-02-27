藍綠台中市長人選先後現身東勢新丁粄節 巧妙擦身避尷尬

台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典，原本是一場台中市長人選同台較勁的局面，但藍綠三位人選都因行程先後來到東勢，巧妙地避開三人尷尬同場的局面。

副院長江啟臣在受訪時強調，新丁粄節不僅是客家文化的重要象徵，在現代社會面臨少子化國安危機的背景下，更應轉化為鼓勵生育、傳承生命希望的新動力。

新丁粄節今天開幕活動在東勢客家文化園舉行，立法院副院長江啟臣一早就來到會場，而立委楊瓊瓔則從后里櫻花季趕來，姐弟二人雖握手致意打招呼，但幾乎無互動，而民進黨台中市長擬參選人立委何欣純雖從西屯一路趕來，但來不及一同切丁粄；媒體詢問江楊二人見面是否會尷尬，兩人都說「不會，跑活動常會碰面。」

一身大紅色的何欣純，抵達會場時，活動剛剛結束，被媒體詢問是否刻意避開江、楊二人時，何欣純說，的剛好因為市區西屯行程延誤，加上有一點點塞車，才會遲到抵達會場，但心情仍是非常高興來東勢共襄盛舉。

江啟臣指出，客家文化一向重視養兒育女，新丁粄的傳統代表著對新生兒（無論男女）的祝福，透過「做會」將這份喜悅分享給親友。他感性表示，東勢不僅重視生育，更重視教育，這也是為何東勢能培育出如此多校長與優秀人才的原因。

對於媒體高度關注國民黨內台中市長提名進度，以及與黨內對手楊瓊瓔委員的協調狀況。江啟臣對此大方回應，與楊委員在基層時常碰面，大家互相祝福「新年快樂」，氣氛十分和諧。他強調，心情保持開心，事情自然會圓滿，並無尷尬問題。