快訊

切辣椒「手痛10小時」女崩潰！醫揭5解辣神器：冷水、冰塊沒用

蔡依林炒熱布拉格航線 航空公司賣給你更多情緒價值

金主愛站C位、金正恩下樓走側邊！閱兵強化金氏王朝接班布局

藍綠台中市長人選先後現身東勢新丁粄節 巧妙擦身避尷尬

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影

台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典，原本是一場台中市長人選同台較勁的局面，但藍綠三位人選都因行程先後來到東勢，巧妙地避開三人尷尬同場的局面。

2026九合一選舉

副院長江啟臣在受訪時強調，新丁粄節不僅是客家文化的重要象徵，在現代社會面臨少子化國安危機的背景下，更應轉化為鼓勵生育、傳承生命希望的新動力。

新丁粄節今天開幕活動在東勢客家文化園舉行，立法院副院長江啟臣一早就來到會場，而立委楊瓊瓔則從后里櫻花季趕來，姐弟二人雖握手致意打招呼，但幾乎無互動，而民進黨台中市長擬參選人立委何欣純雖從西屯一路趕來，但來不及一同切丁粄；媒體詢問江楊二人見面是否會尷尬，兩人都說「不會，跑活動常會碰面。」

一身大紅色的何欣純，抵達會場時，活動剛剛結束，被媒體詢問是否刻意避開江、楊二人時，何欣純說，的剛好因為市區西屯行程延誤，加上有一點點塞車，才會遲到抵達會場，但心情仍是非常高興來東勢共襄盛舉。

江啟臣指出，客家文化一向重視養兒育女，新丁粄的傳統代表著對新生兒（無論男女）的祝福，透過「做會」將這份喜悅分享給親友。他感性表示，東勢不僅重視生育，更重視教育，這也是為何東勢能培育出如此多校長與優秀人才的原因。

對於媒體高度關注國民黨內台中市長提名進度，以及與黨內對手楊瓊瓔委員的協調狀況。江啟臣對此大方回應，與楊委員在基層時常碰面，大家互相祝福「新年快樂」，氣氛十分和諧。他強調，心情保持開心，事情自然會圓滿，並無尷尬問題。

對於提名時程與機制，江啟臣、楊瓊瓔表示，政黨有整體的考量與民主程序，相信黨主席與幹部都清楚外界的期待，「再給他們一點時間」。江重申，現階段最重要的事情是「把市民交代的事情做好」，落實以人為本的政策，一項一項完成題目，這才是爭取選民支持最有效的方式，最後的結果仍交由人民決定。

台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影
台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典。記者黑中亮／攝影

江啟臣 客家文化

延伸閱讀

台中市長提名 李艷秋：為何藍鬧到現在「結果會像抖動紅繩hold不住」

避談「玉皇大帝說3月要翻身」 楊瓊瓔今同框江啟臣龍井拜天公

影／初九天公生 楊瓊瓔江啟臣同赴三陽玉府天宮拋壽桃

北市推育兒減少工時計畫 江啟臣和楊瓊瓔都提自己政見

相關新聞

王義川挑戰張善政？ Cheap分析難度高：等級輾壓、屬性相剋

藍綠縣市首長參選人陸續浮出檯面，外界好奇民進黨立委王義川是否有意參選桃園市長，對此，百萬網紅Cheap今天在臉書表示，若...

雙北連線？貼與鄭麗君合照稱「不解釋」 蘇巧慧：很多挑戰要一起努力

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚在Threads貼出與行政院副院長鄭麗君的合照，文內只寫下「不解釋」三個字，被問及是否意涵...

藍營拚翻轉嘉義縣 要組「在野大聯盟」推強棒

國民黨嘉義市長選舉被評估「轉綠」機率高，黨主席鄭麗文昨天到嘉市黨部宣布由醫師翁壽良出戰，針對民眾黨已提名前立委張啓楷，她...

藍綠台中市長人選先後現身東勢新丁粄節 巧妙擦身避尷尬

台中客庄年度盛事「2026東勢新丁粄節」今天盛大登場，立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、何欣純均受邀出席慶典，原本是一場台中市...

四叉貓再揭李四川胞弟公司「登記在他土地上」 李四川回應了

2026新北市長選舉，國民黨確定推派台北市副市長李四川征戰，即遭爆親弟李賜福在小琉球是環保蟑螂，如今網紅四叉貓劉宇席再爆...

民調反超李四川 蘇巧慧：會與團隊參考、盼爭取為人民服務機會

據26日民進黨公布的新北市長民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持度為43.7%、台北市副市長李四川43.3%，蘇巧慧今受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。