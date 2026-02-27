王義川挑戰張善政？ Cheap分析難度高：等級輾壓、屬性相剋

藍綠縣市首長參選人陸續浮出檯面，外界好奇民進黨立委王義川是否有意參選桃園市長，對此，百萬網紅Cheap今天在臉書表示，若王義川對上現任桃園市長張善政，「難度可能非常的大」。

Cheap分析，首先是等級輾壓，張善政是「技術官僚」，Google亞洲區營運總監，桃園人特別喜歡這種理工人。王義川自稱「交通專業」，「兩段式左轉愛好者」，前台中市交通局長。TVBS民調顯示，張善政民調贏阿川40%，且張善政有現任優勢，加上六席立委全藍的，地面組織戰極強。

「屬性相剋」，Cheap說，張善政不但等級高，「屬性相剋」上也完勝，「張善政是一個非常無聊的人，像是地面系防禦性高，他當了這麼久市長，打來打去，還是只能酸他住新店、抿紅酒」。而王義川是嘴砲系風格，攻擊強、節奏快，像是雷+火，經常使用「10萬伏特」、「噴射火焰」，在政論節目火力全開、特效十足。但遇到張善政這種「溫吞水」的無聊性格，就像「電系打地面系」0倍傷害。

Cheap說，反觀張善政一招「地震」( 施政滿意度 75% )，4 倍傷害+等級輾壓，「一招就能送憨川回寶可夢中心，期待憨川來戰桃園，讚讚」。