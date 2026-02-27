四叉貓再揭李四川胞弟公司「登記在他土地上」 李四川回應了
2026新北市長選舉，國民黨確定推派台北市副市長李四川征戰，即遭爆親弟李賜福在小琉球是環保蟑螂，如今網紅四叉貓劉宇席再爆料「李四川弟弟的公司登記就在李四川的土地上」質問難道李四川不知情？台北市副市長李四川今回應表示，從他祖父那一輩開始，李家在小琉球的土地，就是由家族成員共同持分，因此是同一個地號，弟弟用他持分的土地登記為一流麻花捲公司所在地，而弟弟經營的兆福環保公司並不在他們持分的土地上。
2026九合一選舉
儘管李四川為投入選戰請辭北市副市長未尚獲准，但立即遭爆親弟李賜福在小琉球是環保蟑螂，關於土地問題，台北市副市長李四川今回應如上。另ETtoday昨日公布來自民進黨內參的新北市長參民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持度為43.7%，首度超車李四川43.3%。針對此部分，李四川表示不予回應。
