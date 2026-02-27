雙北連線？貼與鄭麗君合照稱「不解釋」 蘇巧慧：很多挑戰要一起努力

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左四）昨晚PO出與行政院副院長鄭麗君的合照，被問及是否意涵要雙北連線，蘇巧慧今受訪表示，未來為了台灣，相信還有很多的挑戰要一起努力，會一起加油。
民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚在Threads貼出與行政院副院長鄭麗君的合照，文內只寫下「不解釋」三個字，被問及是否意涵雙北連線？她今受訪表示，未來為了台灣，相信還有很多的挑戰要一起努力，會一起加油。

蘇巧慧表示，她和鄭麗君認識非常非常久，過去也是在立法院的好戰友。政策議題上也一直有很多的努力和合作。這段時間看到她帶著談判團隊，為了維繫台灣的競爭優勢，和美國不斷地磋商，最後也有不錯的成果，都覺得非常高興，為她加油，也感謝整個談判團隊。未來為了台灣，相信還有很多的挑戰要一起努力，會一起加油。

網紅四叉貓今天再爆料，擬參選新北市長的台北市副市長李四川財產申報的土地欄位，與弟弟公司地址一樣。蘇巧慧表示，小琉球垃圾清運業者恐嚇案，這件事情是檢察官主動偵辦，法院收押，檢察官具體求刑才爆發出來，她和總部也都是看到新聞報導才知道。

蘇巧慧表示，李四川對於他的弟弟，去恐嚇業者造成的恐嚇垃圾業者，造成小琉球的垃圾堆積如山，這件事情李四川知不知情，他的弟弟有沒有藉端藉勢，無從得知，也從來沒有評論。不過，屏東人過去對於前縣長伍澤元、縣議會前議長鄭太吉這種恐嚇威脅民眾的暴力事件深惡痛絕，相信大家都希望司法能夠嚴加查辦這一類的事件，她的態度也和大家一樣。

