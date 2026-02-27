民調反超李四川 蘇巧慧：會與團隊參考、盼爭取為人民服務機會

據26日民進黨公布的新北市長民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持度為43.7%、台北市副市長李四川43.3%，蘇巧慧今受訪表示，民調她跟團隊都會認真參考，希望爭取為新北市民4百萬人服務的機會。

蘇巧慧今天到三峽清水祖師廟參加元宵節親子活動，蘇巧慧表示，她與團隊已經走訪30幾處市場，30多間廟宇，看到不分年齡、不分黨派，越來越多民眾站出來給予鼓勵跟加油。同時，自己也推出了六大福利政見，在網路上發表政績影片，會做事、把事做對，報告過去的成績，一步一腳印的努力，有這麼多人願意肯定，非常感謝。

蘇巧慧表示，民調她跟團隊都會認真參考，未來也會持續走訪每個地方，握遍每雙手，讓民眾可以了解她對新北的願景，也希望以這樣的態度，向大家證明，她會帶領新北隊，爭取為新北市民4百萬人服務的機會。

媒體詢問，在過往認知相對深藍的中永和區，蘇巧慧也有超過四成的支持度，蘇巧慧表示，新北29區每一區都有自己的特色和故事，也有每一區不同的需要。所以當一個市長最重要的，是每一個區域都要能夠照顧到。未來她和新北隊一定會一起繼續努力，讓新北市的每一個區都更漂亮。