快訊

元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

傳劉世芳接受陸企高管外甥政治獻金 陸國台辦：正依法依規查處

民調反超李四川 蘇巧慧：會與團隊參考、盼爭取為人民服務機會

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
據26日民進黨公布的新北市長民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左四）支持度為43.7%、台北市副市長李四川43.3%，蘇巧慧今受訪表示，民調她跟團隊都會認真參考，希望爭取為新北市民4百萬人服務的機會。記者江婉儀／攝影
據26日民進黨公布的新北市長民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左四）支持度為43.7%、台北市副市長李四川43.3%，蘇巧慧今受訪表示，民調她跟團隊都會認真參考，希望爭取為新北市民4百萬人服務的機會。記者江婉儀／攝影

據26日民進黨公布的新北市長民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持度為43.7%、台北市副市長李四川43.3%，蘇巧慧今受訪表示，民調她跟團隊都會認真參考，希望爭取為新北市民4百萬人服務的機會。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天到三峽清水祖師廟參加元宵節親子活動，蘇巧慧表示，她與團隊已經走訪30幾處市場，30多間廟宇，看到不分年齡、不分黨派，越來越多民眾站出來給予鼓勵跟加油。同時，自己也推出了六大福利政見，在網路上發表政績影片，會做事、把事做對，報告過去的成績，一步一腳印的努力，有這麼多人願意肯定，非常感謝。

蘇巧慧表示，民調她跟團隊都會認真參考，未來也會持續走訪每個地方，握遍每雙手，讓民眾可以了解她對新北的願景，也希望以這樣的態度，向大家證明，她會帶領新北隊，爭取為新北市民4百萬人服務的機會。

媒體詢問，在過往認知相對深藍的中永和區，蘇巧慧也有超過四成的支持度，蘇巧慧表示，新北29區每一區都有自己的特色和故事，也有每一區不同的需要。所以當一個市長最重要的，是每一個區域都要能夠照顧到。未來她和新北隊一定會一起繼續努力，讓新北市的每一個區都更漂亮。

蘇巧慧 民調 李四川

延伸閱讀

領先李四川？徐巧芯質疑綠營民調來源不明：蘇巧慧真的很急「套路真的很老」

蘇巧慧今推第六支政績影片 催生鶯歌車站電扶梯

強打政績牌！蘇巧慧爭取鳳鳴簡易車站 造福3萬通勤族

迎戰李四川 蘇巧慧秀捷運爭取政績

相關新聞

雙北連線？貼與鄭麗君合照稱「不解釋」 蘇巧慧：很多挑戰要一起努力

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚在Threads貼出與行政院副院長鄭麗君的合照，文內只寫下「不解釋」三個字，被問及是否意涵...

藍營拚翻轉嘉義縣 要組「在野大聯盟」推強棒

國民黨嘉義市長選舉被評估「轉綠」機率高，黨主席鄭麗文昨天到嘉市黨部宣布由醫師翁壽良出戰，針對民眾黨已提名前立委張啓楷，她...

四叉貓再揭李四川胞弟公司「登記在他土地上」 李四川回應了

2026新北市長選舉，國民黨確定推派台北市副市長李四川征戰，即遭爆親弟李賜福在小琉球是環保蟑螂，如今網紅四叉貓劉宇席再爆...

民調反超李四川 蘇巧慧：會與團隊參考、盼爭取為人民服務機會

據26日民進黨公布的新北市長民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持度為43.7%、台北市副市長李四川43.3%，蘇巧慧今受...

領先李四川？徐巧芯質疑綠營民調來源不明：蘇巧慧真的很急「套路真的很老」

國民黨立法委員徐巧芯今（27）日透過臉書發文，質疑近期媒體刊登的選舉民調來源不明，並批評民進黨陣營透過「側翼與民調操作」影響輿論與選情。

蔣萬安「政策流」引路 詹為元讚關鍵母雞：鞏固北市選情

台北市長蔣萬安近期推出育兒減少工時，引起各界正反議論。國民黨北市議員詹為元發文認為，政策是理性規畫與務實落實的體現，更盤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。