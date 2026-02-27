蔣萬安「政策流」引路 詹為元讚關鍵母雞：鞏固北市選情

台北市長蔣萬安近期推出育兒減少工時，引起各界正反議論。國民黨北市議員詹為元發文認為，政策是理性規畫與務實落實的體現，更盤點蔣任內建樹，以「政策流」三字概括，「不只2026台北市選情可望鞏固，更有機會在跨出台北、甚至跨越濁水溪，成為帶動全台選情的關鍵母雞。」

詹為元說，談及近年台北的改變，他以「政策流」三字概括。所謂政策流，是公共政策中理解政策形成與推動的理論框架，強調以理性分析與務實規畫，讓政策有邏輯、有可行性，並能在制度中穩定前行，而非情緒動員或口號對決。這樣的治理思維，正是蔣萬安市府上任以來最鮮明的特色，也讓市民對城市幸福更有感。

他指出，政策流代表專業與穩健。例如最新提出的育兒減少工時計畫，讓有12歲以下子女的家長在不減薪情況下每日彈性減少一小時工時，由市府補貼企業部分薪資，為家庭多保留陪伴時間。這項設計透過補助機制與企業協力，在職場與育兒間尋求平衡，是理性規畫與務實落實的體現。

此外，營養午餐全面免費，使公私立國中小學生皆受惠，直接減輕家長負擔。詹為元認為，這不僅是福利政策，更是對教育公平與家庭支持的長期投資，讓財政資源對準核心問題，而非短期聲量操作。

面對少子化挑戰，市府也從居住與養育兩大壓力著手，推動幸福住宅專案，減輕年輕家庭經濟負擔。當居住成本下降、育兒支持提升，對未來的不安自然降低。

在城市發展層面，台北大巨蛋啟用後舉辦職棒賽事與大型演唱會，帶動相關經濟；無菸城市政策則透過規範與配套，兼顧吸菸與不吸菸者權益。交通方面推動捷運六線齊發2.0，涵蓋信義線東延、環狀線南北環與東環段、萬大線、民生汐止線及社子輕軌等，展現長期建設決心。

詹為元總結，從家庭支持到產業布局，政策彼此銜接，形成清晰發展脈絡。在對立氛圍下，選民更期待務實成果而非激情言詞。當政策具邏輯、可行性與實績，人民終將以選票回應，這也是他始終提醒自己的從政初衷。