領先李四川？徐巧芯質疑綠營民調來源不明：蘇巧慧真的很急「套路真的很老」

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。本報資料照片

國民黨立法委員徐巧芯今（27）日透過臉書發文，質疑近期媒體刊登的選舉民調來源不明，並批評民進黨陣營透過「側翼與民調操作」影響輿論與選情。

2026九合一選舉

徐巧芯表示，農曆年前藍營在新北市選戰整合上已有進展，包括新北市副市長李四川與劉和然的合作，以及新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫的支持，讓藍營士氣提升、鬥志高昂。

針對近日媒體報導指民進黨立委蘇巧慧民調支持度領先李四川，徐巧芯質疑民調來源與發布單位未明確揭露，指出部分報導最初標示為「讀者提供」，民調照片也寫「記者翻攝」，後續才更正為民進黨內部民調，讓她直呼：「巧慧真的很急，但套路真的很老」、「民進黨自己做的民調都偷雞摸狗，不敢大方由黨部公開，可信度有多低不用我說，大家都懂。」

她認為，相關整合讓民進黨陣營感受到壓力，對手陣營甚至透過翻出與候選人無直接關聯的事件，和李四川毫不相干的案件來打泥巴仗，試圖抹臭李四川，「就算抹不臭，也不能讓藍營挾整合成功的氣勢過年，起碼要轉移焦點。」

她質疑，若為政黨內部調查，應由正式單位公布，而非透過匿名方式流出，認為相關做法恐影響民調公信力。

徐巧芯進一步表示，過去曾出現由側翼、媒體與民調共同形成輿論壓力的情況，質疑類似模式再度出現。她認為，部分民調可能被用來塑造特定選情印象，進而影響選民觀感。她也強調，隨著社群媒體普及，選民對資訊來源的辨識能力提高，相關操作是否能影響選情仍有待觀察。

蘇巧慧 民調 徐巧芯 新北市選舉

