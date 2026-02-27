2026選舉戰鼓響 拚雙北議員過半 藍公布時程

二○二六議員選舉各黨陸續開跑，雙北藍營均力保席次單獨過半。國民黨北市黨部昨宣布將提名三十三席，僅第一選區多提一席，算是穩健提名；但三連霸議員陳重文一審被判刑，無緣連任。新北市黨部計畫提三十六席，民眾黨未提名選區或參選人夠強，國民黨會更積極一點。

北市黨部議昨討論市議員初選時程和提名席次，北市議會共六十一席，國民黨提名三十三席，三月十八日發布公告，採兩梯次領表、登記，分別在三月二十三日至二十五日、四月七日至九日。

初選是否採全民調，希望由各參選人協調，時程和民調也分兩階段，其中北市第一選區北投士林提名五席，比本屆多一席。市黨部說明，是考量這屆有三名非國民黨議員未連任，有多一席的空間。

陳重文因涉台智光案一審被判刑，無法登記參選；他回應，會遵守黨的機制，努力讓國民黨的選票最大化。市黨部主委戴錫欽另表示說，考量京華城案三月二十六日宣判，涉案議員應曉薇的選區中正萬華放在第二梯次進行。

另外，新北市議會共六十六席，下屆第二選區五泰林增一席，第八選區土樹三鶯區少一席，平地及山地原住民增一席，將有六十八席。國民黨新北市黨部預計三月啟動領表作業，下周將提報黨中央，確認後公告。

黨部主委黃志雄說，提名席次會落在三十六席，「可能會增加」，若無適合人選就保守，如果人選夠強就算民眾黨提名，國民黨也不一定退讓。以第五選區板橋為例，國民黨原有五席，葉元之選上立委空出一席，藍綠白虎視眈眈，民眾黨雖已提名，但若國民黨人選夠強還是會提滿，各自努力。