聽新聞
0:00 / 0:00

2026選舉戰鼓響 拚雙北議員過半 藍公布時程

聯合報／ 記者楊正海林媛玲／連線報導

二○二六議員選舉各黨陸續開跑，雙北藍營均力保席次單獨過半。國民黨北市黨部昨宣布將提名三十三席，僅第一選區多提一席，算是穩健提名；但三連霸議員陳重文一審被判刑，無緣連任。新北市黨部計畫提三十六席，民眾黨未提名選區或參選人夠強，國民黨會更積極一點。

2026九合一選舉

北市黨部議昨討論市議員初選時程和提名席次，北市議會共六十一席，國民黨提名三十三席，三月十八日發布公告，採兩梯次領表、登記，分別在三月二十三日至二十五日、四月七日至九日。

初選是否採全民調，希望由各參選人協調，時程和民調也分兩階段，其中北市第一選區北投士林提名五席，比本屆多一席。市黨部說明，是考量這屆有三名非國民黨議員未連任，有多一席的空間。

陳重文因涉台智光案一審被判刑，無法登記參選；他回應，會遵守黨的機制，努力讓國民黨的選票最大化。市黨部主委戴錫欽另表示說，考量京華城案三月二十六日宣判，涉案議員應曉薇的選區中正萬華放在第二梯次進行。

另外，新北市議會共六十六席，下屆第二選區五泰林增一席，第八選區土樹三鶯區少一席，平地及山地原住民增一席，將有六十八席。國民黨新北市黨部預計三月啟動領表作業，下周將提報黨中央，確認後公告。

黨部主委黃志雄說，提名席次會落在三十六席，「可能會增加」，若無適合人選就保守，如果人選夠強就算民眾黨提名，國民黨也不一定退讓。以第五選區板橋為例，國民黨原有五席，葉元之選上立委空出一席，藍綠白虎視眈眈，民眾黨雖已提名，但若國民黨人選夠強還是會提滿，各自努力。

延伸閱讀

張勝德、吳宗憲誰出線？國民黨宜蘭縣長選舉初選民調28日公布結果

賴苡任遭檢舉「出賣黃呂錦茹」 市黨部考紀會：對黨形象已造成傷害

台北市議會「三連霸」議員無法獲國民黨提名參選？ 黨部主委曝原因

鄭麗文直言「多些劉和然就不會分裂」 徐巧芯搖頭：誰是台中劉和然？

相關新聞

代表藍營出戰！翁壽良披戰袍出征嘉義市長 鄭麗文喊話藍白示範區在嘉

嘉義市長選戰國民黨徵召提名人選整合拍板定案，由醫師翁壽良代表藍營出戰。黨主席鄭麗文下午到嘉義市黨部出席新春團拜，公開介紹...

2026選舉戰鼓響 拚雙北議員過半 藍公布時程

二○二六議員選舉各黨陸續開跑，雙北藍營均力保席次單獨過半。國民黨北市黨部昨宣布將提名三十三席，僅第一選區多提一席，算是穩...

藍營拚翻轉嘉義縣 要組「在野大聯盟」推強棒

國民黨嘉義市長選舉被評估「轉綠」機率高，黨主席鄭麗文昨天到嘉市黨部宣布由醫師翁壽良出戰，針對民眾黨已提名前立委張啓楷，她...

張勝德、吳宗憲誰出線？國民黨宜蘭縣長選舉初選民調28日公布結果

國民黨針對宜蘭縣長選舉最近正進行黨內初選民調，預計27日結束，28日上午由黨中央公布民調結果，兩名參選人包括議長張勝德與...

挑戰綠營版圖！藍營組嘉義縣長在野大聯盟 「三吳」人選浮現整合

嘉義縣長選戰逐漸升溫。民進黨執政超過20年，立委蔡易餘披掛上陣角逐縣長，接棒2任縣長翁章梁，延續綠營版圖。藍營人選採「在...

台北市議會「三連霸」議員無法獲國民黨提名參選？ 黨部主委曝原因

2026是地方選舉年，國民黨台北市黨部上午召開委員會議，討論北市議員初選時程和提名席次。針對涉及台智光案一審被宣判有罪的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。