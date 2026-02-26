張勝德、吳宗憲誰出線？國民黨宜蘭縣長選舉初選民調28日公布結果

國民黨針對宜蘭縣長選舉最近正進行黨內初選民調，預計27日結束，28日上午由黨中央公布民調結果，兩名參選人包括議長張勝德與不分區立委吳宗憲均已接獲通知，當天上午到場。

宜蘭縣長選舉藍營黨內初選從25日進行至27日總共三天，其中有一天是假日，雙方從黨中央核定的9家民調公司中各選1家，共有兩家民調公司執行住家電話訪問。

黨內初選競爭進入最後階段，連日來議長張勝德、立委吳宗憲及其支持者都卯足勁衝刺，全力拉票，很多line群組及相關臉書充斥「唯一支持」圖卡，一再洗版。

至於民調計算方式，採取對比民調與互比民調各85%、15%方式加總。所謂對比民調，就是吳宗憲與張勝德分別對上民進黨宜蘭縣長提名人林國漳的民調支持度；互比民調部分，指的是吳與張兩人間民調支持度。

民調這三天，雙方都派出觀察員前往民調公司了解電訪現況，從電訪過程發現，受訪者大多是中高年齡層、年輕受訪者比較少少，最後要抽取有效樣本數達1068份，再經過加總計分，預計28日上午在黨中央公布民調結果。