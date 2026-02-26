快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議長張勝德（右）、立委吳宗憲爭取參選縣長黨內提名，最近正進行民調，預計28日上午公布結果，決定由誰代表國民黨投入選戰。圖／聯合報資料照
宜蘭縣議長張勝德（右）、立委吳宗憲爭取參選縣長黨內提名，最近正進行民調，預計28日上午公布結果，決定由誰代表國民黨投入選戰。圖／聯合報資料照

國民黨針對宜蘭縣長選舉最近正進行黨內初選民調，預計27日結束，28日上午由黨中央公布民調結果，兩名參選人包括議長張勝德與不分區立委吳宗憲均已接獲通知，當天上午到場。

宜蘭縣長選舉藍營黨內初選從25日進行至27日總共三天，其中有一天是假日，雙方從黨中央核定的9家民調公司中各選1家，共有兩家民調公司執行住家電話訪問。

黨內初選競爭進入最後階段，連日來議長張勝德、立委吳宗憲及其支持者都卯足勁衝刺，全力拉票，很多line群組及相關臉書充斥「唯一支持」圖卡，一再洗版。

至於民調計算方式，採取對比民調與互比民調各85%、15%方式加總。所謂對比民調，就是吳宗憲與張勝德分別對上民進黨宜蘭縣長提名人林國漳的民調支持度；互比民調部分，指的是吳與張兩人間民調支持度。

民調這三天，雙方都派出觀察員前往民調公司了解電訪現況，從電訪過程發現，受訪者大多是中高年齡層、年輕受訪者比較少少，最後要抽取有效樣本數達1068份，再經過加總計分，預計28日上午在黨中央公布民調結果。

民調 宜蘭 張勝德

相關新聞

代表藍營出戰！翁壽良披戰袍出征嘉義市長 鄭麗文喊話藍白示範區在嘉

嘉義市長選戰國民黨徵召提名人選整合拍板定案，由醫師翁壽良代表藍營出戰。黨主席鄭麗文下午到嘉義市黨部出席新春團拜，公開介紹...

張勝德、吳宗憲誰出線？國民黨宜蘭縣長選舉初選民調28日公布結果

國民黨針對宜蘭縣長選舉最近正進行黨內初選民調，預計27日結束，28日上午由黨中央公布民調結果，兩名參選人包括議長張勝德與...

挑戰綠營版圖！藍營組嘉義縣長在野大聯盟 「三吳」人選浮現整合

嘉義縣長選戰逐漸升溫。民進黨執政超過20年，立委蔡易餘披掛上陣角逐縣長，接棒2任縣長翁章梁，延續綠營版圖。藍營人選採「在...

台北市議會「三連霸」議員無法獲國民黨提名參選？ 黨部主委曝原因

2026是地方選舉年，國民黨台北市黨部上午召開委員會議，討論北市議員初選時程和提名席次。針對涉及台智光案一審被宣判有罪的...

鄭麗文直言「多些劉和然就不會分裂」 徐巧芯搖頭：誰是台中劉和然？

國民黨2026台中市長提名人選未定，引基層焦慮。國民黨主席鄭麗文前天到新北黨部參加新春團拜指「如果國民黨有更多劉和然，很...

迎戰2026大選 傳賴總統私下徵詢選桃園市長？王義川：什麼可能都有

迎戰2026年縣市長選舉，民進黨在多個縣市尚未提名，外界好奇民進黨立委王義川是否有意參選桃園市長。王義川今天對此表示，民...

