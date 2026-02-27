藍營拚翻轉嘉義縣 要組「在野大聯盟」推強棒

國民黨嘉義市長選舉被評估「轉綠」機率高，黨主席鄭麗文昨天到嘉市黨部宣布由醫師翁壽良出戰，針對民眾黨已提名前立委張啓楷，她指出進入藍白協調階段；另，嘉縣長是藍營艱困區，黨中央規畫以「在野大聯盟」方式共推具勝選實力人選。

對於藍白合機率高的縣市，國民黨組發會主委李哲華說，新北、宜蘭、嘉市徵召案預計三月十一日送中常會審議通過，藍白整合方式是民調或其他機制仍待雙方討論，目標三月底有明確結果。

鄭麗文昨下午到嘉市黨部新春團拜，盛讚翁壽良長年服務地方、深耕基層，是延續嘉義榮光關鍵人物；針對張啓楷，鄭麗文認為，藍白將協調，盼嘉義成為整合示範區。

嘉市長黃敏惠昨未和鄭同台，市議員兼市黨部書記長張秀華、原有意角逐市長提名的議員鄭光宏、議員黃思婷也未現身，氣氛微妙；副市長林瑞彥針對外界盛傳「市長與立委職務惠惠互換」，澄清說此為民進黨議員的政治操作，嘉市選民結構綠大於藍，黃敏惠家族深耕地方逾一甲子，支持者橫跨藍綠。

李哲華說，計畫以「在野大聯盟」方式共推一名具勝選實力的人選，不侷限於國民黨籍，現階段有多名成員在溝通名單中，不久後就會有好消息。

據了解，地方政壇人士認為曾擔任過四任嘉縣副縣長的吳容輝、朴子市長吳品叡、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀，都是藍營黨中央能整合、推出來挑戰綠營的好人選。