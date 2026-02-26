挑戰綠營版圖！藍營組嘉義縣長在野大聯盟 「三吳」人選浮現整合

嘉義縣長選戰逐漸升溫。民進黨執政超過20年，立委蔡易餘披掛上陣角逐縣長，接棒2任縣長翁章梁，延續綠營版圖。藍營人選採「在野大聯盟」模式。國民黨主席鄭麗文今天到嘉縣參加新春團拜受訪表示，目前正與幾位「在野大聯盟」潛在人選接觸，希望3月底有好消息，據悉，3名接觸潛在人選都姓吳。

據了解，3名接觸潛在人選都姓吳，「三吳」包括無黨籍、現任中選會代理主委、曾任副縣長的吳容輝；即將屆滿卸任的無黨籍朴子市長吳品叡；以及連任的嘉義縣婦女會理事長吳亮儀。「三吳」各有背景人脈，成為在野整合焦點人物。

值得注意的是，團拜結束後，鄭麗文與李哲華轉往義竹鄉，與前不分區立委、曾任縣黨部主委的翁重鈞餐敘。翁重鈞是黃派領袖，過去曾角逐縣長，仍具影響力。吳品叡、吳亮儀是翁重鈞栽培政壇新生代，此番會面被解讀為交換選情、整合動作。

至於吳容輝動向受矚目。他年前寄發馬年賀卡給地方人士，細數行政歷練與學經歷，並提到「相信嘉義會改變」，引發外界聯想。不過，由於目前仍代理中選會主委，保持中立，預計3月中旬完成新任委員交接後，才會對是否參選有較明確表態。面對詢問，他始終低調未鬆口，但地方對其一舉一動高度關注。