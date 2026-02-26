快訊

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

新北爆麻疹本土病例526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

挑戰綠營版圖！藍營組嘉義縣長在野大聯盟 「三吳」人選浮現整合

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
挑戰執政逾20年綠營版圖，藍營組嘉縣長在野大聯盟「三吳」人選浮現整合，圖左為即將屆滿卸任的無黨藉朴子市長吳品叡，圖右為現任中選會代理主委、曾任副縣長的吳容輝。圖／取自吳品叡、吳容輝臉書
挑戰執政逾20年綠營版圖，藍營組嘉縣長在野大聯盟「三吳」人選浮現整合，圖左為即將屆滿卸任的無黨藉朴子市長吳品叡，圖右為現任中選會代理主委、曾任副縣長的吳容輝。圖／取自吳品叡、吳容輝臉書

嘉義縣長選戰逐漸升溫。民進黨執政超過20年，立委蔡易餘披掛上陣角逐縣長，接棒2任縣長翁章梁，延續綠營版圖。藍營人選採「在野大聯盟」模式。國民黨主席鄭麗文今天到嘉縣參加新春團拜受訪表示，目前正與幾位「在野大聯盟」潛在人選接觸，希望3月底有好消息，據悉，3名接觸潛在人選都姓吳。

2026九合一選舉

據了解，3名接觸潛在人選都姓吳，「三吳」包括無黨籍、現任中選會代理主委、曾任副縣長的吳容輝；即將屆滿卸任的無黨籍朴子市長吳品叡；以及連任的嘉義縣婦女會理事長吳亮儀。「三吳」各有背景人脈，成為在野整合焦點人物。

值得注意的是，團拜結束後，鄭麗文與李哲華轉往義竹鄉，與前不分區立委、曾任縣黨部主委的翁重鈞餐敘。翁重鈞是黃派領袖，過去曾角逐縣長，仍具影響力。吳品叡、吳亮儀是翁重鈞栽培政壇新生代，此番會面被解讀為交換選情、整合動作。

至於吳容輝動向受矚目。他年前寄發馬年賀卡給地方人士，細數行政歷練與學經歷，並提到「相信嘉義會改變」，引發外界聯想。不過，由於目前仍代理中選會主委，保持中立，預計3月中旬完成新任委員交接後，才會對是否參選有較明確表態。面對詢問，他始終低調未鬆口，但地方對其一舉一動高度關注。

吳亮儀為前國民黨不分區立委溫玉霞獨生女，擁有美國紐約大學國際事務碩士學歷，形象清新亮眼，曾擔任立委王育敏上次競選縣長發言人，被外界形容「美女刺客」。然而她迄今未表態參戰。

連任的嘉義縣婦女會理事長吳亮儀馬年拜年圖卡。圖／取自吳亮儀臉書
連任的嘉義縣婦女會理事長吳亮儀馬年拜年圖卡。圖／取自吳亮儀臉書

國民黨不分區立委 翁重鈞 嘉義 鄭麗文 蔡易餘 翁章梁 民進黨

延伸閱讀

鄭麗文直言「多些劉和然就不會分裂」 徐巧芯搖頭：誰是台中劉和然？

代表藍營出戰！翁壽良披戰袍出征嘉義市長 鄭麗文喊話藍白示範區在嘉

鄭麗文嘉義縣黨部新春團拜 喊話農業大縣要翻轉

鄭麗文：這個月會完成90%縣市長提名 之後就是藍白合

相關新聞

代表藍營出戰！翁壽良披戰袍出征嘉義市長 鄭麗文喊話藍白示範區在嘉

嘉義市長選戰國民黨徵召提名人選整合拍板定案，由醫師翁壽良代表藍營出戰。黨主席鄭麗文下午到嘉義市黨部出席新春團拜，公開介紹...

鄭麗文直言「多些劉和然就不會分裂」 徐巧芯搖頭：誰是台中劉和然？

國民黨2026台中市長提名人選未定，引基層焦慮。國民黨主席鄭麗文前天到新北黨部參加新春團拜指「如果國民黨有更多劉和然，很...

迎戰2026大選 傳賴總統私下徵詢選桃園市長？王義川：什麼可能都有

迎戰2026年縣市長選舉，民進黨在多個縣市尚未提名，外界好奇民進黨立委王義川是否有意參選桃園市長。王義川今天對此表示，民...

挑戰綠營版圖！藍營組嘉義縣長在野大聯盟 「三吳」人選浮現整合

嘉義縣長選戰逐漸升溫。民進黨執政超過20年，立委蔡易餘披掛上陣角逐縣長，接棒2任縣長翁章梁，延續綠營版圖。藍營人選採「在...

台北市議會「三連霸」議員無法獲國民黨提名參選？ 黨部主委曝原因

2026是地方選舉年，國民黨台北市黨部上午召開委員會議，討論北市議員初選時程和提名席次。針對涉及台智光案一審被宣判有罪的...

國民黨新北議員提名3月啟動 市黨部主委親曝與白營「競合策略」

2026地方選舉11月28日投票，國民黨台北市黨部今討論北市議員初選時程和提名席次，並預計於3月18日發布提名登記公告，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。