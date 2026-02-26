台北市議會「三連霸」議員無法獲國民黨提名參選？ 黨部主委曝原因

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議員陳重文。本報系資料照。
2026是地方選舉年，國民黨北市黨部上午召開委員會議，討論北市議員初選時程和提名席次。針對涉及台智光案一審被宣判有罪的士林北投區「三連霸」議員陳重文是否能參選？北市黨部主委戴錫欽說，原則上一審有罪就不符資格，無法提名。

國民黨北市黨部上午舉行委員會議，下午也召開考紀委員會，針對現任議員或新人在公告或正式登記時，涉及司法判決或其他因素，像一審判決有罪等牴觸黨紀狀況，就依違反黨紀處分，若因違反黨紀被停權就不能代表國民黨參選。

其中，3屆北市議員陳重文因涉台智光案一審被宣判有罪，恐牴觸黨紀，戴錫欽表示，只要沒有案件在身，也沒有一審判決有罪，也沒有黨紀的問題，現任的議員或新人都可以來登記。如果有抵觸的話，或者不符合資格，就沒辦法進行登記。

對此，陳重文表示，他身為中國國民黨員，他會遵守黨的機制，但也會努力讓國民黨的選票最大化。

上午的會議，決定各選區提名辦法，對於這次共分2梯次登記和初選，戴錫欽指出，其中也主要考量京華城案3月26日將宣判，因此將涉案議員應曉薇所在的第五選區中正萬華，放在第二梯次進行。

