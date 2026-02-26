鄭麗文直言「多些劉和然就不會分裂」 徐巧芯搖頭：誰是台中劉和然？

國民黨2026台中市長提名人選未定，引基層焦慮。國民黨主席鄭麗文前天到新北黨部參加新春團拜指「如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂」，此番談話引發外界聯想。國民黨立委徐巧芯昨在網路節目直言「不同意」，她說，台中誰是「劉和然」？「每個人都覺得自己不是劉和然」，沒有退出的必要，仍回到原點。

鄭麗文日前點名副市長劉和然有風度支持李四川參選，甚至直言「如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂，很多地方會團結」。鄭的相關談話，被解讀為對各地初選競爭的提醒。徐巧芯在網路節目「鄉民監察院中」說，每個人對自己的生涯規劃本就不同，不可能每個人都是劉和然，尤其台中的情況也不同。

徐巧芯提到，劉和然是新北市副市長，當初競選某種程度獲侯友宜支持，侯有很多協調空間，但楊瓊瓔和江啟臣都是現任立委，各自擁有自主權，沒有人可以勸其退出競爭，且若多一點劉和然就不分裂，兩人中誰是「劉和然」？若希望其中一人可以為了大局而退出，「但每個人都覺得自己不是劉和然」，沒有退出的必要，仍回到原點，但無論如何，希望最後沒有人脫黨參選，不要走到三腳督局面。

徐巧芯強調，黨主席的用人任命重要，就是為了要做輔選機器，贏得選舉，所以最主要的協調溝通、尋找人才責任是在黨主席身上，而不是縣市首長，「不能把選舉整合責任都交給縣市首長，因為主導權在黨」。

徐說，若未來地方選舉是由縣市首長擔任主要協調角色，黨中央在選戰便沒有角色可言，希望黨部能在各區域再多用一點心思，就算沒有成功，也不會責怪國民黨，因為每個人有自己的想法，勸告也不一定能成功，但存在一個機制，再透過此機制選出最終人選。

徐巧芯也說，楊瓊瓔參選又不是盧秀燕叫他出來選的，如何勸一個不是要她出來選的人不要選，楊有參選意願也應該被尊重，盧市長願意幫忙協調一定是好事，但協調責任仍在國民黨中央。