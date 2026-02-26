代表藍營出戰！翁壽良披戰袍出征嘉義市長 鄭麗文喊話藍白示範區在嘉

嘉義市長選戰國民黨徵召提名人選整合拍板定案，由醫師翁壽良代表藍營出戰。黨主席鄭麗文下午到嘉義市黨部出席新春團拜，公開介紹翁壽良，盛讚他「不只救人，更要救社會、救國家」，拉起翁壽良的手，言詞慷慨激昂，為選戰揭開序幕。

鄭麗文表示，翁壽良具備醫界專業與社會公信力，長年服務地方、深耕基層，這次勇敢承擔重任、當仁不讓，是延續嘉義榮光關鍵人物。她強調，嘉義市民主聖地小城市具全國指標關鍵，是藍營執政縣市，在市長黃敏惠帶領下，市政成績有目共睹，城市形象兼具文化氣質與教育底蘊，「這樣的傳統需要優秀人才接棒」。

談到藍白整合，鄭麗文提白營提名張啓楷，表示國民黨與民眾黨將進入藍白協調階段，期盼嘉義成為整合示範區。鄭麗文與到場翁壽良同框，還頒感謝狀給捐輸支持黨務的翁壽良。典禮結束，國民黨組發會主委李哲華就藍白合指出，新北、宜蘭與嘉義市徵召案預計3月11日送中常會審議通過。接著鄭麗文將與黃國昌就共同政見與合作協議進行會談，至於整合方式是民調或其他機制，仍待雙方討論，目標3月底有明確結果。

新春團拜場面也出現微妙氣氛。市長黃敏惠出席嘉市總圖書館競圖頒獎活動未能到場，由副市長林瑞彥代表出席。針對外界盛傳「市長與立委職務惠惠互換」說法，林瑞彥澄清，這是民進黨議員議會質詢時的政治操作，意圖分化藍營支持者，呼籲基層勿受謠言影響。

他坦言，嘉市選民結構「綠大於藍」，執政如守「四行倉庫」，步步為營，強調黃敏惠家族深耕地方逾1甲子，支持者橫跨藍綠，絕非外界所謂「忠誠度不足」。