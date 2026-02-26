迎戰2026大選 傳賴總統私下徵詢選桃園市長？王義川：什麼可能都有

迎戰2026年縣市長選舉，民進黨在多個縣市尚未提名，外界好奇民進黨立委王義川是否有意參選桃園市長。王義川今天對此表示，民進黨選對會還在進行最後布局，「包括我自己的規劃，目前看起來什麼可能都有。」

民進黨派系正國會今天舉行「幕僚世代，挺進議會」記者會，介紹8位政治工作經驗豐富的幕僚世代，分別為台北市議員參選人張銘祐、新北市議員參選人陳岱吟、陳俊維、蔡美華、桃園市議員參選人張贊聞、台中市議員參選人陳怡潔、曾咨耀及宜蘭縣員山鄉議員參選人李姿婷等人。

王義川致詞時說，正國會本次推薦幕僚世代參選，年輕人參與政治並投入選舉，民進黨未來才會更有希望，隨後也逐一頒發勝選麥克風，期勉參選人把基層市政的聲音大大放送，眾人高呼「正青出聲，市政出擊」、「市政放送頭，正青最前線」等口號，展現新世代行動力與勝選氣勢。

針對是否投入桃園市長選戰，王義川受訪時表示，他經常跟民進黨主席賴清德討論時政，昨天也在中央黨部暢談全國大部分選區的選情，民進黨在台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、花蓮縣、金門縣及連江縣尚未提名，選對會也為此在進行最後布局。

王義川說，正國會推出多位議員候選人，自己必須幫忙全國性輔選，民進黨提名的縣市長人選也有輔選，「還不到最後關頭，就讓選對會討論。」

談及自身選舉規劃，王義川說，個人生涯規劃一點都不重要，「參與政治者，黨主席和選對會做何決定，身為黨員必須遵守」，現在還有時間，就讓大家再討論一下，同時也讓他再想一下，目前仍在多方徵詢相關人選。