國民黨新北議員提名3月啟動 市黨部主委親曝與白營「競合策略」

2026地方選舉11月28日投票，國民黨台北市黨部今討論北市議員初選時程和提名席次，並預計於3月18日發布提名登記公告，預計3月23日至25日領表，4月7日至9日登記。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，新北市議員提名時程大致底定，預計3月啟動領表作業，時程比北市稍早一點，下周將提報中央，經確認後再公告。

新北市議員共有66席，下一屆因人口數改變，五泰林區增一席，土樹三鶯區減一席，另平地及山地原住民更增一席，將有68席。

黃志雄說，針對提名席次可能會落在36席上下，「有可能會增加」，提名考量前提是要有適當人選及有競爭力有機會勝選的人才，另若民眾黨在該選區沒提名，國民黨就會較積極一點。

針對人口數導致五泰林增一席及土樹三鶯減一席的提名策略，黃志雄說，即使選區增加一席，也必須要有適當人選，若沒有適合人選提名就相對保守，如果人選夠強就算民眾黨有提名，國民黨也不一定退讓而不提。

另板橋區為例，國民黨原本有5席，因葉元之選上立委，有一席空缺，讓藍綠白虎視眈眈，黃志雄說，民眾黨雖然已有提名人選，但若國民黨人選夠強還是會提滿5席，畢竟議員選舉靠人選的整體條件與競爭力，還是要各自努力。

黃志雄強調，市議員部分的提名策略已大致底定，預計3月就會啟動，但仍需提報中央核定後再行公告。