蕭旭岑勉勵雲林黨員凝聚中道力量 地方黨部透露基層「雙缺」

國民黨雲林縣黨部今天舉辦新春團拜，黨副主席蕭旭岑會中強調大罷免沒能擊倒國民黨，大家要凝聚中道力量，打贏年底選戰。縣黨部主任委員簡明欽則提出地方黨部「雙缺」，建請中央加速完成年底選舉提名作業。

副縣長陳璧君、斗六市長林聖爵及議員賴淑娞、陳芳盈等各級民代及社團幹部等百餘人齊聚一堂相互拜年，副主席蕭旭岑指出，民進黨2024年的大罷免行動，不但沒有擊倒國民黨，反而讓台灣社會看清了民進黨「輸不起」的惡性罷免對民主的傷害，這是台灣中道力量的展現，國民黨一定要凝聚中道力量，打贏年底選戰。

與會的副縣長陳璧君等多位從政黨員，也針對年底黨內提名作業充滿期待，期盼能盡快底定相關人選及早布局。主委簡明欽說，去年底他到任後，即規畫各鄉鎮市與黨務幹部座談，聽取基層聲音，大家都關心提名登記作業應要加快腳步。