蕭旭岑勉勵雲林黨員凝聚中道力量 地方黨部透露基層「雙缺」
國民黨雲林縣黨部今天舉辦新春團拜，黨副主席蕭旭岑會中強調大罷免沒能擊倒國民黨，大家要凝聚中道力量，打贏年底選戰。縣黨部主任委員簡明欽則提出地方黨部「雙缺」，建請中央加速完成年底選舉提名作業。
2026九合一選舉
副縣長陳璧君、斗六市長林聖爵及議員賴淑娞、陳芳盈等各級民代及社團幹部等百餘人齊聚一堂相互拜年，副主席蕭旭岑指出，民進黨2024年的大罷免行動，不但沒有擊倒國民黨，反而讓台灣社會看清了民進黨「輸不起」的惡性罷免對民主的傷害，這是台灣中道力量的展現，國民黨一定要凝聚中道力量，打贏年底選戰。
與會的副縣長陳璧君等多位從政黨員，也針對年底黨內提名作業充滿期待，期盼能盡快底定相關人選及早布局。主委簡明欽說，去年底他到任後，即規畫各鄉鎮市與黨務幹部座談，聽取基層聲音，大家都關心提名登記作業應要加快腳步。
簡明欽表示，現在黨部面臨「糧草與兵將雙缺」困境，每位同仁身兼數職，但大家仍齊心努力迎戰年底五合一的艱鉅任務，期待大家團結贏得最後勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。