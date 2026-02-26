快訊

【重磅快評】賴清德約談憨川 民進黨在桃園找不到廖化？

聯合報／ 主筆室
民進黨立委王義川昨天被兼任黨主席的總統賴清德約談，外界揣測他獲提名參選桃園市長的機率大增。圖為日前王義川（左三）扮母雞陪同桃園市議員初選領表登記。記者陳俊智／翻攝
民進黨備戰2026九合一大選，桃園市要推誰？一直沒答案。昨天綠委王義川被兼任黨主席的總統賴清德約談，會後他故作神秘說「內容不好意思講」，外界揣測王出線的機率大增。賴清德若屬意王義川戰桃園，還真是出怪招，王是被談及人選中的聲量王，但負評也高，如獲賴「欽點」，能夠守住基本盤就已屬萬幸。　　　　　　

民進黨在桃園市執政八年，但鄭文燦垮台後，民進黨欲振乏力，連一席立委都保不住，賴清德在桃園僅拿三成五的選票，２０２０年蔡英文在桃園囊括五成四的選票，兩者差距何以道里計。前年張善政操盤立委選戰，更締造６比０完封綠營的紀錄，難怪民進黨在桃園久久推不出可戰之將。　

之前被論及可能挑戰張善政的綠營人士，除了王義川，還有總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍等人，除了何勤於地方走動，黃、林都保持低調，最近冒出的黑馬則是「新戰神」－行政院秘書長張惇涵，因為他曾任鄭文燦的新聞處長，敢於舌戰在野立委，表現令綠營驚艷不已。但張始終未表態，何況他曾說過「小學生都知道少數服從多數」，直接打到賴清德的痛點，出線機會偏低。　

昨天民進黨開中執會，最戲劇性的情節莫過於賴清德會後約王義川見面談話，外界揣測是否就是徵詢王義川參選桃園市長的意願。王義川事後轉述，他和賴聊各地選情，也包括桃園；至於有沒有徵詢他選桃園市長，王笑回「我不好意思講」。

王義川果然是聲量王，這句「不好意思講」反而激起更大的政治效應；之前，王義川不只一次表達參選桃園市長的意願，上月更展現母雞架式率多名議員參加初選登記；被問到桃園市長提名，他表示「身為黨員，黨要求參戰沒有拒絕的權力！」，一副捨我其誰的模樣，昨天被賴約談後反而說不好意思講，不免予「枵鬼假細膩」（惺惺作態）的感覺。

農曆年前，民進黨內即傳出有多人推薦王義川出馬挑戰張善政。王受訪表示，黨中央要誰來選桃園市長，就看過年時誰緊跟著賴總統去地方宮廟參香就知道。

王義川的說法確實符合賴清德一貫作風，例如賴到基隆參香，旁邊站的就是已獲徵召參選基隆市長的童子瑋，賴到台南參香，初選勝出的陳亭妃也同框。賴清德到桃園大廟參香時，陪同者除了何志偉，還有綠委郭昱晴、范雲、張雅琳等人，王義川更緊貼賴右側，何志偉和賴清德之間則隔著景福宮主委。行情冷熱，已可嗅出味道。

只是，聲量不代表選票，根據一項被廣泛引用的社群聆聽與數據分析工具指出，王義川網路討論度遙遙領先何志偉，更是張善政的3 倍，顯示王具備極強的議題設定能力；但在好感度部分，王義川卻僅及張善政的三分之一。意味王義川的高關注度也伴隨不小的負面討論，桃園選戰呈現「聲量與支持度脫鉤」的特殊現象。

雖然單一指標無法完全代表民意全貌，但賴清德很清楚王義川的特質。兩年前他延攬王義川出任政策會執行長，後來卻在中常會點名常搞直播的王義川、吳崢「要專業，別只顧吃，政治路才能走得長遠」；江山易改，本性難移，賴清德最終若決定提名王義川，只能說民進黨在桃園真的是連廖化都找不到。

