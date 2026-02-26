國民黨2026北市議員初選時程出爐 3月底至4月初分兩梯次登記
2026地方選舉11月28日投票，國民黨台北市黨部上午舉行委員會議，討論北市議員初選時程和提名席次，市議員包括民住民議員，共提名33席，3月18日將發布提名登記公告，分兩梯次領表、登記，分別在3月23日至25日，以及4月7日至9日。
2026九合一選舉
至於初選民調方式，是否採全民調，希望由各參選人協調，初選時程和民調，也分兩階段進行，第一階段為第一、二、三選區及平原、山原選區，時間從4月3日至4月29日，第二階段為第四、五、六選區，4月17日至5月13日。
上午的會議結束，台北市議員提名，分別是第一選區北投士林5席、第二選區內湖南港5席、第三選區松山信義5席、
第四選區中山大同4席、第五選區中正萬華4席、第六選區大安文山8席，以及平地原住民1席、山地原住民1席，共33席。黨內人士指出，和2022年相較，第一選區北投士林，從提名4席變5席，其他席次維持不變，算是穩健提名。
藍北市黨部也將在3月18日發布提名登記公告，第一梯次第一、二、三選區及平原、山原領表時間為3月23、24日；登記3月23、24、25日。第二梯次為第四、五、六選區，領表4月7、8日；登記4月7、8、9日。
上午的會議初步協調包括各區登記狀況，以及未來若要初選，和初選方式、期程、或是有特定選區是否可能用內部協調、內參民調方式，確認提名人選。另外，新人加權方式，上午也初步決議，但仍須報請黨中央同意。
另外，市黨部下午也將召開考紀委員會，針對現任議員或新人在公告或正式登記時，涉及司法判決或其他因素，像一審判決有罪等牴觸黨紀狀況，就依違反黨紀處分，若因違反黨紀被停權就不能代表國民黨參選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。