后里高接梨災損爭現金救助 楊瓊瓔同時喊朝野拓展國際交流

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委楊瓊瓔現勘后里高拉梨災損，並表示盧市長此行可以補足國民黨在台美之間的交流。記者黑中亮／攝影
台中后里區種植高接梨面積約107公頃，近來逢氣候雨量少又冷熱驟變，高接梨災損擴大，立委楊瓊瓔上午前往現勘爭取現金救助外，面對市長盧秀燕的訪美行程時表示，盧市長此行可以補足國民黨在台美之間的交流，不但能夠讓台灣更好，也以實際行動地展現台美的友好關係，是良性的溝通及橋梁。

2026九合一選舉

楊瓊瓔強調，無論訪美或訪中，各政黨都應與國際多交流，甚至希望執政黨也能與對岸好好溝通，共同為台灣的國際地位努力。

楊瓊瓔受訪時指出，個人非常地支持盧市長在三月的訪美，尤其是在東岸時，有機會直接進入到華府，同時在當地和很多的學術單位做交流；針對先前傳出的「疑美論」，認為就是用實際的行動，來破除「疑美論」的雜音。

楊表示，特別是國家當前必須要與世界接軌，然而盧市長能夠在關鍵時刻，以其一位資深的政治前輩，在此時「自動補位」，用實際行動走進華府，走進學術單位，走進美國，可以適時補足台灣跟美國以及國民黨在多元的交流。

此外，對於盧市長三月中旬訪美，外傳與鄭麗文主席訪中的時程似乎相差不多，楊瓊瓔說，目前並未得知鄭主席的行程，但她認為台灣是美麗寶島、中華民國必須要與世界接軌， 希望各政黨可以和國外多交流；特別是也希望執政黨未來也可以訪中，大家好好的來溝通，讓我們國家能夠與世界接軌，因為台灣絕對是最棒的。

對於「姐弟之爭」的民調有翻轉趨勢，楊瓊瓔未正面回答，但表示國民黨這一次的台中市長人選初選，是展現民主最大的價值，尤其在台中，國民黨絕對是團結勝利，大家照著既定的民主機制來走，所以預計會在3月25日到31日這一周內來舉行民調，同時是對於擬參選人提早的民意檢視。

楊瓊瓔再度強調，國民黨沒有任何之爭，只有將國民黨的好展現給台中市民，如此國民黨在三月底時，就會產生一位候選人，大家團結一致，勝選台中。

國民黨 楊瓊瓔 訪美

