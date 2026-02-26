快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

國民黨嘉縣團拜談選情 在野大聯盟推勝選人才

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國民黨組發會主委李哲華談嘉義縣長布局，以在野大聯盟模式推1名實力人選。記者李宗祐／攝影
國民黨組發會主委李哲華談嘉義縣長布局，以在野大聯盟模式推1名實力人選。記者李宗祐／攝影

國民黨主席鄭麗文今天與組發會主委李哲華、立委、嘉義縣黨部主委王育敏等人，前往嘉義縣黨部參加新春團拜。面對外界關注的縣長布局，李哲華表示，會敲定具勝選實力的合作人選。針對國防預算，國民黨主張精進國防、嚴審預算，並非盲目杯葛，強調應區分政府軍購與商業採購，為人民守住荷包。

2026九合一選舉

嘉義縣被國民黨視為縣市長選舉的艱困地區。李哲華表示，目前正與在野人士密切聯繫溝通，計畫以「在野大聯盟」方式共推一名具勝選實力的人選，人選不侷限於國民黨籍，只要有機會讓嘉義縣換人做做看，目前已有初步腹案。李哲華指出，現階段有多名成員在溝通名單中，配合相關人選節奏，預計不久後就會有好消息，目前不便透露具體姓名。

針對民進黨政府提出的1.25兆元國防預算，國民黨團將其分為軍購、商業採購及國內投資三部分討論。李哲華表示，國民黨立場不擋軍購，特別是政府對政府的直接採購案，過去從不打折扣。然而，對於涉及民間承包商的商業採購，因過去曾發生獵雷艦、尹清楓命案等爭議，在野黨必須實質監督，避免浪費民脂民膏。

至於扶植國內國防供應鏈的投資，李哲華表示支持，但建議政府應將此類項目列入國內相關預算，而非全數塞進包山包海的軍購預算內。國民黨強調，民眾雖支持強化國防，但也要求在野黨嚴格審查，確保每分預算都用在刀口上。

國民黨嘉縣團拜，主席鄭麗文受到熱情黨員圍繞合影。記者李宗祐／攝影
國民黨嘉縣團拜，主席鄭麗文受到熱情黨員圍繞合影。記者李宗祐／攝影
國民黨嘉縣團拜，主席鄭麗文受到熱情黨員圍繞合影。記者李宗祐／攝影
國民黨嘉縣團拜，主席鄭麗文受到熱情黨員圍繞合影。記者李宗祐／攝影

國民黨 國防預算 李哲華

延伸閱讀

鄭麗文嘉義縣黨部新春團拜 喊話農業大縣要翻轉

黃國昌：藍白預計3月中旬公布共同政見 最快月底簽署政黨合作協議

藍竹縣長初選拍板「七三制」 徐欣瑩盼不再互打迎新的開始

2026縣市長提名進度 鄭麗文：3月至少完成九成提名作業

相關新聞

國民黨嘉縣團拜談選情 在野大聯盟推勝選人才

國民黨主席鄭麗文今天與組發會主委李哲華、立委、嘉義縣黨部主委王育敏等人，前往嘉義縣黨部參加新春團拜。面對外界關注的縣長布...

松信選區綠拚陸戰、藍參選爆炸 地方人士分析各黨隱憂

2026縣市議員選舉白熱化，北市松山信義選區共有9席空間，目前藍綠兩黨皆有空間讓新人發揮。特別是藍營新人挾帶高聲量，2位...

鄭麗文嘉義縣黨部新春團拜 喊話農業大縣要翻轉

國民黨主席鄭麗文今天上午在組發會主委李哲華、立委也是嘉義縣黨部主委王育敏等人陪同下，前往嘉義縣黨部參加黨員新春團拜。現場...

重申與藍選出新北最強團隊 黃國昌：公開說過的話一字都不變

迎戰2026年地方選舉，在野黨即將啟動整合，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天表示，民眾黨秉持最大的誠意跟善意，透過最...

民進黨大安文山區議員初選6搶4激烈 新人車掃拚出線

民進黨北市議員初選剩不到兩周時間，各參選人也進入最後衝刺階段，力拚出線，大安文山擬參選人高揚凱今找來曾參與該選區選戰的律...

市長提名腳步慢 中市國民黨市議員參選「小雞」自掛看板表態

國民黨台中市長提名姊弟之爭雖持續，民調亦準備進行，但有意參選市議員的「小雞」們已等不及，最近紛掛出與江啟臣合影的大型看板...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。