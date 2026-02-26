國民黨嘉縣團拜談選情 在野大聯盟推勝選人才

國民黨主席鄭麗文今天與組發會主委李哲華、立委、嘉義縣黨部主委王育敏等人，前往嘉義縣黨部參加新春團拜。面對外界關注的縣長布局，李哲華表示，會敲定具勝選實力的合作人選。針對國防預算，國民黨主張精進國防、嚴審預算，並非盲目杯葛，強調應區分政府軍購與商業採購，為人民守住荷包。

嘉義縣被國民黨視為縣市長選舉的艱困地區。李哲華表示，目前正與在野人士密切聯繫溝通，計畫以「在野大聯盟」方式共推一名具勝選實力的人選，人選不侷限於國民黨籍，只要有機會讓嘉義縣換人做做看，目前已有初步腹案。李哲華指出，現階段有多名成員在溝通名單中，配合相關人選節奏，預計不久後就會有好消息，目前不便透露具體姓名。

針對民進黨政府提出的1.25兆元國防預算，國民黨團將其分為軍購、商業採購及國內投資三部分討論。李哲華表示，國民黨立場不擋軍購，特別是政府對政府的直接採購案，過去從不打折扣。然而，對於涉及民間承包商的商業採購，因過去曾發生獵雷艦、尹清楓命案等爭議，在野黨必須實質監督，避免浪費民脂民膏。