松信選區綠拚陸戰、藍參選爆炸 地方人士分析各黨隱憂

2026縣市議員選舉白熱化，北市松山信義選區共有9席空間，目前藍綠兩黨皆有空間讓新人發揮。特別是藍營新人挾帶高聲量，2位民進黨新人多以勤走陸戰。綠營地方人士表示，近三屆綠營都有4席空間，反觀參選人輩出的藍營，黨內競爭會更激烈。

民進黨參選人郭凡今天邀請高雄市議員鄭孟洳一同車隊掃街，和里民一一拜票支持初選民調。他說，初選民調是在3月9日到15日，期間會持續掃街和參加活動之外，找黨內大咖或前輩陪同，同時也預告在3月1日於富民公園生態台舉辦誓師大會。

另一位民進黨參選人呂瀅瀅則說，初選部分主要是個人賽，會以陸戰為主，就是多勤跑基層、菜市場，以及里內送車活動，就是勤奮多跑。

反觀，國民黨在松信選區有2席空間，但新人輩出，包含國民黨包含「朱家軍」楊智伃、國民黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮，甚至是民眾黨許甫的高話題性，民進黨新人話題稍淡。呂瀅瀅說，一方面國民黨席次較多，所以看起來好像很激烈，民進黨部分就以她和郭凡兩位新人，可能會較為接近。

同時，她也說，所以初選前會是以黨內競爭，因此以陸戰為主，而初選完後就該是全面性選票去思考，也會配合黨部集體競選、造勢的節奏打團體戰，加上藍綠本身固定基本盤，每個階段節奏都會調整。

郭凡則說，在松信選區藍綠就有原先支持的票源，作為新人還是要持續勤跑基層，讓選民看得見。

綠營地方人士表示，以近3屆觀察下來，民進黨在松信選區是穩定四席，在黨內初選階段也是五位挑四位的保守提名，沒有超額提名的情況下，基本上能夠維持以往四席空間，不過，他也提到避免出現高嘉瑜、黃瀞瑩等太高票吸票出現，「如何配票就要看黨部主委如何協調溝通。」

另一位地方人士說，松信選區在藍營部分，反而比較激烈，因為在許甫投入選舉，「等於藍軍和泛藍軍之爭、6搶5的局面。」而且該區是國民黨大本營，導致藍營新人認為只要嗆辣、博聲量或名嘴就能選上，但到大選之時，應該要吸取中間選民，藍營內部會比較競爭。