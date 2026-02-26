快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

聽新聞
0:00 / 0:00

松信選區綠拚陸戰、藍參選爆炸 地方人士分析各黨隱憂

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨參選人郭凡今早邀請高雄市議員鄭孟洳一同車隊掃街。記者邱書昱／攝影
民進黨參選人郭凡今早邀請高雄市議員鄭孟洳一同車隊掃街。記者邱書昱／攝影

2026縣市議員選舉白熱化，北市松山信義選區共有9席空間，目前藍綠兩黨皆有空間讓新人發揮。特別是藍營新人挾帶高聲量，2位民進黨新人多以勤走陸戰。綠營地方人士表示，近三屆綠營都有4席空間，反觀參選人輩出的藍營，黨內競爭會更激烈。

2026九合一選舉

民進黨參選人郭凡今天邀請高雄市議員鄭孟洳一同車隊掃街，和里民一一拜票支持初選民調。他說，初選民調是在3月9日到15日，期間會持續掃街和參加活動之外，找黨內大咖或前輩陪同，同時也預告在3月1日於富民公園生態台舉辦誓師大會。

另一位民進黨參選人呂瀅瀅則說，初選部分主要是個人賽，會以陸戰為主，就是多勤跑基層、菜市場，以及里內送車活動，就是勤奮多跑。

反觀，國民黨在松信選區有2席空間，但新人輩出，包含國民黨包含「朱家軍」楊智伃、國民黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮，甚至是民眾黨許甫的高話題性，民進黨新人話題稍淡。呂瀅瀅說，一方面國民黨席次較多，所以看起來好像很激烈，民進黨部分就以她和郭凡兩位新人，可能會較為接近。

同時，她也說，所以初選前會是以黨內競爭，因此以陸戰為主，而初選完後就該是全面性選票去思考，也會配合黨部集體競選、造勢的節奏打團體戰，加上藍綠本身固定基本盤，每個階段節奏都會調整。

郭凡則說，在松信選區藍綠就有原先支持的票源，作為新人還是要持續勤跑基層，讓選民看得見。

綠營地方人士表示，以近3屆觀察下來，民進黨在松信選區是穩定四席，在黨內初選階段也是五位挑四位的保守提名，沒有超額提名的情況下，基本上能夠維持以往四席空間，不過，他也提到避免出現高嘉瑜、黃瀞瑩等太高票吸票出現，「如何配票就要看黨部主委如何協調溝通。」

另一位地方人士說，松信選區在藍營部分，反而比較激烈，因為在許甫投入選舉，「等於藍軍和泛藍軍之爭、6搶5的局面。」而且該區是國民黨大本營，導致藍營新人認為只要嗆辣、博聲量或名嘴就能選上，但到大選之時，應該要吸取中間選民，藍營內部會比較競爭。

新人 民進黨 藍營

延伸閱讀

民進黨大安文山區議員初選6搶4激烈 新人車掃拚出線

貼文指藍營要跟拍陳時中 無良公關管理員判6月

松信新人6搶2激戰 跟母雞參拜黏緊緊…蔣萬安這樣說

黃偵琳宣布退選 高雄左楠區市議員從「七搶四」變成不用辦初選

相關新聞

國民黨嘉縣團拜談選情 在野大聯盟推勝選人才

國民黨主席鄭麗文今天與組發會主委李哲華、立委、嘉義縣黨部主委王育敏等人，前往嘉義縣黨部參加新春團拜。面對外界關注的縣長布...

松信選區綠拚陸戰、藍參選爆炸 地方人士分析各黨隱憂

2026縣市議員選舉白熱化，北市松山信義選區共有9席空間，目前藍綠兩黨皆有空間讓新人發揮。特別是藍營新人挾帶高聲量，2位...

鄭麗文嘉義縣黨部新春團拜 喊話農業大縣要翻轉

國民黨主席鄭麗文今天上午在組發會主委李哲華、立委也是嘉義縣黨部主委王育敏等人陪同下，前往嘉義縣黨部參加黨員新春團拜。現場...

重申與藍選出新北最強團隊 黃國昌：公開說過的話一字都不變

迎戰2026年地方選舉，在野黨即將啟動整合，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天表示，民眾黨秉持最大的誠意跟善意，透過最...

民進黨大安文山區議員初選6搶4激烈 新人車掃拚出線

民進黨北市議員初選剩不到兩周時間，各參選人也進入最後衝刺階段，力拚出線，大安文山擬參選人高揚凱今找來曾參與該選區選戰的律...

市長提名腳步慢 中市國民黨市議員參選「小雞」自掛看板表態

國民黨台中市長提名姊弟之爭雖持續，民調亦準備進行，但有意參選市議員的「小雞」們已等不及，最近紛掛出與江啟臣合影的大型看板...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。