重申與藍選出新北最強團隊 黃國昌：公開說過的話一字都不變

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天在中央黨部舉行開工團拜，前主席柯文哲（中）、黨主席黃國昌（左）與秘書長周榆（右），修率全體黨公職人員祈求國泰民安、黨運昌隆。記者林澔一／攝影
迎戰2026年地方選舉，在野黨即將啟動整合，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天表示，民眾黨秉持最大的誠意跟善意，透過最好方式挑選最強團隊，並且帶給新北市民最佳治理，「我曾經公開說過的話，到現在一個字都不會改變。」

2026九合一選舉

備戰年底縣市長選舉，國民黨主席鄭麗文昨天在國民黨中常會表示，「3月很可能會完成約九成縣市長提名」，黃國昌也在接受廣播節目時透露，藍白預計3月中公布共同政見，最快3月底就能簽署政黨合作協議，接下來才會處理彼此有競爭的縣市。

民眾黨今天舉行開工團拜，黃國昌會後受訪時表示，國民黨的黨內民主程序，民眾黨向來都表達尊重，「對民眾黨而言，就是展現最大的誠意跟善意」，而最重要的事情還是共同政見，如何回應人民在生活方面的需求。

黃國昌指出，行政院長卓榮泰先前提出施政報告，就有將藍白過去提出的「台灣未來帳戶」概念納入其中，「我覺得這就是朝野彼此互相學習對方好的政見，而且願意納入未來施政方向一個非常好的示範」，民眾黨樂見這種正向發展。

此外，基隆市長謝國樑昨天說，基隆市為在野合作示範城市，希望藍白合制度要公平、規則要能夠服人。黃國昌對此表示，民眾黨不會有什麼既定立場，「我們就是開大門走大路，用最大的誠意跟善意」，等到完成兩黨共同政見以後，政黨合作協議將是重中之重。

黃國昌也說，自己跟民眾黨前主席柯文哲保持密切討論，未來要讓人民看到政黨彼此之間可以競爭，「但是為了人民，該合作的時候就要合作。」

媒體詢問，國民黨新北市長提名進度緩慢，是否希望黃國昌能夠參選到底。黃國昌聽聞後反問「你是在問誰」，隨後重申民眾黨有最大的誠意跟善意，透過最好的方式挑選最強的團隊，並且要帶給新北市民最佳的治理，「我曾經公開說過的話，到現在一個字都不會改變。」

柯文哲則說，一切按照規則進行，如果藍白兩黨合作，必須先有共同政見，然後講清楚怎麼比民調，「這個要一包處理」，如同日本自民黨跟維新會合作，他們也有簽訂政黨合作協議，日本經驗就是很好的參考模式。

針對國民黨台北市黨部主委戴錫欽「民眾黨是友黨、適當時機應該有同台合作的機會」等說法，黃國昌表示，現在還沒有到那個階段，等到簽訂政黨合作協議，各縣市會另組工作小組，民眾黨還是秉持最大的誠意跟善意，「有很多好朋友提供的建議，我們都會虛心聆聽。」

民眾黨 黃國昌

