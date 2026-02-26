民進黨大安文山區議員初選6搶4激烈 新人車掃拚出線
民進黨北市議員初選剩不到兩周時間，各參選人也進入最後衝刺階段，力拚出線，大安文山擬參選人高揚凱今找來曾參與該選區選戰的律師詹晉鑒等人站台掃街，高表示，他的團隊現已就定位，不僅跨世代，更包含政策研擬、法律諮詢經驗豐富完整，盼能在最後時間殺出重圍。
民進黨北市議員初選民調將於3/9-3/15進行，其中第六選區（大安、文山）現任加新人6搶4競爭激烈，隸屬綠色友誼高揚凱今找來曾參與2022年同選區議員選舉的律師詹晉鑒掃街。
高表示，剩不到2周就要民調，接下來會全力走訪拜票力拚出線，相關團隊也都已經就定位，包含政策、法律諮詢等。
詹晉鑒也勉勵高揚凱「選舉沒有師傅，拚就對了」，讚賞高有接地氣能力，能夠貼近選民「搏感情」這次選擇支持他，盼過去一起打拼朋友能夠更上一層樓。不過高揚凱2022年是掛國民黨籍參選，會不會成為初選包袱之一，高表示，議員最主要是為地方服務，不分藍綠、宗教，只要有人需要，就會全力幫助、支持。
