快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

影／「港湖女神」到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
人稱「港湖女神」台北市前立委高嘉瑜到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人。圖／郭國文提供
人稱「港湖女神」台北市前立委高嘉瑜到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人。圖／郭國文提供

民進黨直轄市議員初選下周民調，雖台南山區只有賴懋慶一人登記，不需初選，但身為新人也不敢懈怠，今天邀請人稱「港湖女神」、參選台北市議員的前立委高嘉瑜、立委郭國文一同到玉井果菜市場拜訪攤販、高嘉瑜也開唱幫忙促銷水果

2026九合一選舉

賴懋慶表示，雖然台南整體偏綠，但山區政治版圖向來藍大於綠，自己與高嘉瑜都是投入艱困選區的人，他深知自己必須加倍努力，也會學習高嘉瑜的努力與拚盡，來在山區作出突破。

賴懋慶說，大家想到玉井大多都只想到產季在夏天的芒果，但其實現在山區也有許多時令水果也都又香又甜又脆，像是芭樂、棗子也都相當美味，因此今天特別找高人氣的高嘉瑜，一邊遊山城，同時宣傳山區水果。

郭國文肯定高嘉瑜在立法院同事期間，問政表現大家有目共睹，這次選舉雖然多次被點名要參選縣市首長，仍堅持回到港湖服務鄉親，希望大家支持始終對地方付出的人選，讓賴懋慶、高嘉瑜雙雙當選，為人民爭取最大福祉。

市場拜訪農民攤販民眾時，高嘉瑜也邊品嘗山區香蕉、番茄與波羅蜜，高唱「心花開」等歌曲給農民聽，許多人聽了笑得相當開心，誇讚高嘉瑜「唱歌很好聽」。

高嘉瑜表示，玉井除了芒果還有芭樂、棗子等許多好吃的水果，「每次來台南回去都會胖好幾公斤」，看賴懋慶能夠保持好身材、皮膚曬得這麼黑，就看得出來很努力投入基層。

高嘉瑜說，過去台南山區只要有需求，不管是農作物的天災補助，還是灌溉水利建設爭取，賴懋慶都即時參與服務，希望大家可以支持認真的候選人。

人稱「港湖女神」台北市前立委高嘉瑜到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人。圖／郭國文提供
人稱「港湖女神」台北市前立委高嘉瑜到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人。圖／郭國文提供
人稱「港湖女神」台北市前立委高嘉瑜到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人。圖／郭國文提供
人稱「港湖女神」台北市前立委高嘉瑜到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人。圖／郭國文提供
人稱「港湖女神」台北市前立委高嘉瑜到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人。圖／郭國文提供
人稱「港湖女神」台北市前立委高嘉瑜到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人。圖／郭國文提供
人稱「港湖女神」台北市前立委高嘉瑜到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人。圖／郭國文提供
人稱「港湖女神」台北市前立委高嘉瑜到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人。圖／郭國文提供

高嘉瑜 台南 水果

延伸閱讀

郭國文強調民進黨台南市沒有分裂問題 市長輔選他這樣說

質疑李彥秀美國房產爭議挨告 高嘉瑜獲不起訴發聲：問題核心不只在法律

港湖泛綠之爭 高嘉瑜自稱受害者...吳欣岱反擊了

高嘉瑜稱泛綠分裂受害者...回鍋選議員拋「四季紅」配票

相關新聞

民進黨大安文山區議員初選6搶4激烈 新人車掃拚出線

民進黨北市議員初選剩不到兩周時間，各參選人也進入最後衝刺階段，力拚出線，大安文山擬參選人高揚凱今找來曾參與該選區選戰的律...

市長提名腳步慢 中市國民黨市議員參選「小雞」自掛看板表態

國民黨台中市長提名姊弟之爭雖持續，民調亦準備進行，但有意參選市議員的「小雞」們已等不及，最近紛掛出與江啟臣合影的大型看板...

板橋首面！小雞挺母雞 劉美芳與李四川同框看板相互助攻

台北市副市長李四川近期將請辭，投入2026新北市長選戰，黨中央預計3月11日完成徵召。母雞定案後，小雞也吃下定心丸，新北...

曝與李四川整合過程 被拱參選彰化縣長 劉和然給出答案

台北市副市長李四川將在3月11日被徵召投入新北市長一役，新北市副市長劉和然今在廣播節目談及整合過程，他說，市長侯友宜扮演...

藍白有共識…新北、宜蘭 民調整合最強候選人

新北、宜蘭都將展開藍白民調整合，北市副市長李四川昨說，待辭去北市職務後，才會開始後續新北市長選舉工作，藍白合部分就交由黨...

國民黨備戰九合一 鄭麗文：3月完成9成提名

迎戰年底九合一選舉，國民黨主席鄭麗文昨天表示，預計三月會順利完成全台至少九成黨內提名，接下來會確認與民眾黨的合作機制，呈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。