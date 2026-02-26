影／「港湖女神」到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人
民進黨直轄市議員初選下周民調，雖台南山區只有賴懋慶一人登記，不需初選，但身為新人也不敢懈怠，今天邀請人稱「港湖女神」、參選台北市議員的前立委高嘉瑜、立委郭國文一同到玉井果菜市場拜訪攤販、高嘉瑜也開唱幫忙促銷水果。
2026九合一選舉
賴懋慶表示，雖然台南整體偏綠，但山區政治版圖向來藍大於綠，自己與高嘉瑜都是投入艱困選區的人，他深知自己必須加倍努力，也會學習高嘉瑜的努力與拚盡，來在山區作出突破。
賴懋慶說，大家想到玉井大多都只想到產季在夏天的芒果，但其實現在山區也有許多時令水果也都又香又甜又脆，像是芭樂、棗子也都相當美味，因此今天特別找高人氣的高嘉瑜，一邊遊山城，同時宣傳山區水果。
郭國文肯定高嘉瑜在立法院同事期間，問政表現大家有目共睹，這次選舉雖然多次被點名要參選縣市首長，仍堅持回到港湖服務鄉親，希望大家支持始終對地方付出的人選，讓賴懋慶、高嘉瑜雙雙當選，為人民爭取最大福祉。
市場拜訪農民攤販民眾時，高嘉瑜也邊品嘗山區香蕉、番茄與波羅蜜，高唱「心花開」等歌曲給農民聽，許多人聽了笑得相當開心，誇讚高嘉瑜「唱歌很好聽」。
高嘉瑜表示，玉井除了芒果還有芭樂、棗子等許多好吃的水果，「每次來台南回去都會胖好幾公斤」，看賴懋慶能夠保持好身材、皮膚曬得這麼黑，就看得出來很努力投入基層。
高嘉瑜說，過去台南山區只要有需求，不管是農作物的天災補助，還是灌溉水利建設爭取，賴懋慶都即時參與服務，希望大家可以支持認真的候選人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。