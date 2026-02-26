影／「港湖女神」到台南山區幫忙推銷水果與議員參選人

民進黨直轄市議員初選下周民調，雖台南山區只有賴懋慶一人登記，不需初選，但身為新人也不敢懈怠，今天邀請人稱「港湖女神」、參選台北市議員的前立委高嘉瑜、立委郭國文一同到玉井果菜市場拜訪攤販、高嘉瑜也開唱幫忙促銷水果。

賴懋慶表示，雖然台南整體偏綠，但山區政治版圖向來藍大於綠，自己與高嘉瑜都是投入艱困選區的人，他深知自己必須加倍努力，也會學習高嘉瑜的努力與拚盡，來在山區作出突破。

賴懋慶說，大家想到玉井大多都只想到產季在夏天的芒果，但其實現在山區也有許多時令水果也都又香又甜又脆，像是芭樂、棗子也都相當美味，因此今天特別找高人氣的高嘉瑜，一邊遊山城，同時宣傳山區水果。

郭國文肯定高嘉瑜在立法院同事期間，問政表現大家有目共睹，這次選舉雖然多次被點名要參選縣市首長，仍堅持回到港湖服務鄉親，希望大家支持始終對地方付出的人選，讓賴懋慶、高嘉瑜雙雙當選，為人民爭取最大福祉。

市場拜訪農民攤販民眾時，高嘉瑜也邊品嘗山區香蕉、番茄與波羅蜜，高唱「心花開」等歌曲給農民聽，許多人聽了笑得相當開心，誇讚高嘉瑜「唱歌很好聽」。

高嘉瑜表示，玉井除了芒果還有芭樂、棗子等許多好吃的水果，「每次來台南回去都會胖好幾公斤」，看賴懋慶能夠保持好身材、皮膚曬得這麼黑，就看得出來很努力投入基層。