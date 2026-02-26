市長提名腳步慢 中市國民黨市議員參選「小雞」自掛看板表態

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
有意參選北屯市議員的顏建程在台中市太原路和北屯路口與江啟臣合掛看板。圖／顏建程提供
有意參選北屯市議員的顏建程在台中市太原路和北屯路口與江啟臣合掛看板。圖／顏建程提供

國民黨台中市長提名姊弟之爭雖持續，民調亦準備進行，但有意參選市議員的「小雞」們已等不及，最近紛掛出與江啟臣合影的大型看板，表態意味十足。立委黃健豪上午說，因為市長和市議員選舉，乃至於地方里長選舉牽涉的是整體的大戰局，市長提名太晚，形成空窗期，小雞們自行掛出看板表態是實在等不及了。

黃健豪說，到底掛了多少面他未細數，但只要是有意參選北屯區市議員的國民黨員，他都開放設置合影看板，街頭上與江啟臣的合影，也就是表態支持江啟臣。

他說，市長的提名作業太慢，市議員的提名也因此慢下來，以北屯區和東南區分別多一席和少一席而言，有很多事待整合和協調。市長三月底才提名，形成過年後到三月底間形成空窗期，也影響市長和市議員的選戰布局。小雞們等不及，才會紛紛走自己的路，先表態再說了。

黃健豪說，從江啟臣和楊瓊瓔的拜票行程早可以看出民意趨向，目前期待提名能趕快底定，讓選戰能真正上軌道。

與黃健豪、江啟臣一起合掛看板的許育璿說，他擔任過江啟臣的助理，也協助黃健豪一起對抗大罷免，和他二人合掛看板，代表著一個「傳承」的意義，當然也是一種表態，希望提名作業能順利底定。

有意參選北屯市議員的顏建程說，市議員提名作業何時，現還不確定，也還未登記，但他先掛出和江啟臣的合影，就是表示希望未來能和江一起打拚，目前未規畫與楊瓊瓔合掛看板。另外，他也與黃健豪一起合掛看板。

對於日前豐原區有市議員參選人與江合掛看板，楊瓊瓔團隊曾表示，也有議員主動建議要合掛，但都建議初選完再處理。楊瓊瓔選區的市議員平常就與楊合掛看板，非選區議員也有人找，一開始因為楊曾答應台中市議會國民黨團書記長李中，不給大家困擾，因此不連繫市議員陪同掃街及共掛看板。也曾有議員電話問，為何楊瓊瓔市場掃街不告知市議員陪同？他們強調「我們主打市民牌」。

國民黨台中市長提名姊弟之爭雖持續，民調亦準備進行，但有意參選市議員的「小雞」們已等不及，最近紛掛出與江啟臣合影的大型看板，表態意味十足。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長提名姊弟之爭雖持續，民調亦準備進行，但有意參選市議員的「小雞」們已等不及，最近紛掛出與江啟臣合影的大型看板，表態意味十足。記者黃寅／攝影

