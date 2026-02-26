市長提名腳步慢 中市國民黨市議員參選「小雞」自掛看板表態
國民黨台中市長提名姊弟之爭雖持續，民調亦準備進行，但有意參選市議員的「小雞」們已等不及，最近紛掛出與江啟臣合影的大型看板，表態意味十足。立委黃健豪上午說，因為市長和市議員選舉，乃至於地方里長選舉牽涉的是整體的大戰局，市長提名太晚，形成空窗期，小雞們自行掛出看板表態是實在等不及了。
2026九合一選舉
黃健豪說，到底掛了多少面他未細數，但只要是有意參選北屯區市議員的國民黨員，他都開放設置合影看板，街頭上與江啟臣的合影，也就是表態支持江啟臣。
他說，市長的提名作業太慢，市議員的提名也因此慢下來，以北屯區和東南區分別多一席和少一席而言，有很多事待整合和協調。市長三月底才提名，形成過年後到三月底間形成空窗期，也影響市長和市議員的選戰布局。小雞們等不及，才會紛紛走自己的路，先表態再說了。
黃健豪說，從江啟臣和楊瓊瓔的拜票行程早可以看出民意趨向，目前期待提名能趕快底定，讓選戰能真正上軌道。
與黃健豪、江啟臣一起合掛看板的許育璿說，他擔任過江啟臣的助理，也協助黃健豪一起對抗大罷免，和他二人合掛看板，代表著一個「傳承」的意義，當然也是一種表態，希望提名作業能順利底定。
有意參選北屯市議員的顏建程說，市議員提名作業何時，現還不確定，也還未登記，但他先掛出和江啟臣的合影，就是表示希望未來能和江一起打拚，目前未規畫與楊瓊瓔合掛看板。另外，他也與黃健豪一起合掛看板。
對於日前豐原區有市議員參選人與江合掛看板，楊瓊瓔團隊曾表示，也有議員主動建議要合掛，但都建議初選完再處理。楊瓊瓔選區的市議員平常就與楊合掛看板，非選區議員也有人找，一開始因為楊曾答應台中市議會國民黨團書記長李中，不給大家困擾，因此不連繫市議員陪同掃街及共掛看板。也曾有議員電話問，為何楊瓊瓔市場掃街不告知市議員陪同？他們強調「我們主打市民牌」。
