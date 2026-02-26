誰接班台北市副市長？ 李四川：這個要問蔣市長
台北市副市長李四川上午參加士林官邸鬱金香展開幕，被媒體問到市長蔣萬安何時准辭去參選新北市長，以及誰適合接班副市長一職，李四川說，這個要問蔣市長。
2026九合一選舉
李四川上午受訪，被問到參選新北市長議題，以及2026藍白合，李四川說，今天要上班不談選舉的事，等他離職的時候，會跟各位報告。
至於心裡有台北市副市長的接班人了嗎？有適合或推薦的人選嗎？李四川說，這個權是在蔣市長，就由蔣市長來做決定。
媒體也問，黨主席何時會徵召？李四川說，這就由黨去做決定。
