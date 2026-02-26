快訊

台中恐怖房客！只因不給續租 貨車衝撞再縱火燒死房東媳婦孫女

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

蔣萬安何時准辭？ 李四川：還沒有見到市長批的公文

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川上午參加士林官邸鬱金香展開幕。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川上午參加士林官邸鬱金香展開幕。記者楊正海／攝影

台北市副市長李四川上午參加士林官邸鬱金香展開幕，被媒體問到市長蔣萬安何時准辭去參選新北市長，李四川說，現在還沒有見到市長批的公文，且原定在3月初要召開社子島的都委會，就由市長來做這個決定。

2026九合一選舉

媒體問李四川，今天是最後一天上班日嗎？李四川表示，到現在還沒有見到市長批下來的公文，也許因為對市長有一些考慮，因為原來預定在3月初會召開社子島的都委會，市長當然有他的考慮，那就由市長來做決定。

李四川也說，蔣市長大概在3月中之前，如果有關社子島都委會，還有包括交接的工作，完成的時候，他想在3月初，市長就要決定。

至於是不是這次鬱金香展是最後一次來看？李四川說，今年也來，明年當然如果有邀請，他也可以來啦，不見得說是最後一次，因為真的是滿美的。

他說，在台北市待了30年，在工務局做了2個處長，讓他比較扼腕的是，沒有當過公園處的處長，不為每天都可以賞花。

妹體也追問，蔣市長現在不放人嗎？李四川表示，不是不放人啦，因為當然有一些交接，那也必須要給市長有一點時間去做人事的安排，這個難免啦，自己也很喜歡再多待一點，在台北市這麼美的環境。

育兒

延伸閱讀

批蔣萬安育兒減工時是「騙局」 吳思瑤：覆蓋率只有0.03%

板橋首面！小雞挺母雞 劉美芳與李四川同框看板相互助攻

曝與李四川整合過程 被拱參選彰化縣長 劉和然給出答案

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

相關新聞

藍白有共識…新北、宜蘭 民調整合最強候選人

新北、宜蘭都將展開藍白民調整合，北市副市長李四川昨說，待辭去北市職務後，才會開始後續新北市長選舉工作，藍白合部分就交由黨...

板橋首面！小雞挺母雞 劉美芳與李四川同框看板相互助攻

台北市副市長李四川近期將請辭，投入2026新北市長選戰，黨中央預計3月11日完成徵召。母雞定案後，小雞也吃下定心丸，新北...

曝與李四川整合過程 被拱參選彰化縣長 劉和然給出答案

台北市副市長李四川將在3月11日被徵召投入新北市長一役，新北市副市長劉和然今在廣播節目談及整合過程，他說，市長侯友宜扮演...

國民黨備戰九合一 鄭麗文：3月完成9成提名

迎戰年底九合一選舉，國民黨主席鄭麗文昨天表示，預計三月會順利完成全台至少九成黨內提名，接下來會確認與民眾黨的合作機制，呈...

蔣萬安幫白營小雞站台？北市黨部：有機會

二○二六選舉藍白合，民眾黨在北市每區各提一席，外界關注市長蔣萬安是否幫民眾黨站台？蔣受訪表示，尊重市黨部規畫。市黨部主委...

遭民進黨停權 撤銷初選資格 陳怡君：往前衝 綠營憂選情添變

民進黨中執會昨天審定直轄市議員參選資格，北市中山、大同現任議員陳怡君涉助理費案，遭停權兩年半，也被取消初選資格，該選區仍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。