聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市議員劉美芳尋求連任，她今天在板橋區掛上與市長參選人李四川的同框看板，展現母雞帶小雞氣勢。圖／劉美芳團隊提供
國民黨新北市議員劉美芳尋求連任，她今天在板橋區掛上與市長參選人李四川的同框看板，展現母雞帶小雞氣勢。圖／劉美芳團隊提供

台北市副市長李四川近期將請辭，投入2026新北市長選戰，黨中央預計3月11日完成徵召。母雞定案後，小雞也吃下定心丸，新北市議員劉美芳要拚連任，她今天在板橋區掛上同框看板，展現母雞帶小雞氣勢。

2026九合一選舉

劉美芳表示，李四川長年深耕公共工程與城市治理，具備豐富行政歷練與務實作風，是能夠帶領新北持續前進的好人選。她表示，地方基層普遍期待一位「會做事、做實事」的市長，李四川正是最符合市民期待的即戰力人選，她以行動表達支持。

看板位於板橋保華宮外牆（萬板路一側），以搶眼的黃、紫對比色為主視覺，搭配「最強陣容、川劉不息」標語，強調團隊作戰與延續建設的意象，要營造合作氣勢，也相互助攻。

李四川 小雞

藍白有共識…新北、宜蘭 民調整合最強候選人

新北、宜蘭都將展開藍白民調整合，北市副市長李四川昨說，待辭去北市職務後，才會開始後續新北市長選舉工作，藍白合部分就交由黨...

板橋首面！小雞挺母雞 劉美芳與李四川同框看板相互助攻

台北市副市長李四川近期將請辭，投入2026新北市長選戰，黨中央預計3月11日完成徵召。母雞定案後，小雞也吃下定心丸，新北...

曝與李四川整合過程 被拱參選彰化縣長 劉和然給出答案

台北市副市長李四川將在3月11日被徵召投入新北市長一役，新北市副市長劉和然今在廣播節目談及整合過程，他說，市長侯友宜扮演...

國民黨備戰九合一 鄭麗文：3月完成9成提名

迎戰年底九合一選舉，國民黨主席鄭麗文昨天表示，預計三月會順利完成全台至少九成黨內提名，接下來會確認與民眾黨的合作機制，呈...

蔣萬安幫白營小雞站台？北市黨部：有機會

二○二六選舉藍白合，民眾黨在北市每區各提一席，外界關注市長蔣萬安是否幫民眾黨站台？蔣受訪表示，尊重市黨部規畫。市黨部主委...

遭民進黨停權 撤銷初選資格 陳怡君：往前衝 綠營憂選情添變

民進黨中執會昨天審定直轄市議員參選資格，北市中山、大同現任議員陳怡君涉助理費案，遭停權兩年半，也被取消初選資格，該選區仍...

