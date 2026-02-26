板橋首面！小雞挺母雞 劉美芳與李四川同框看板相互助攻
台北市副市長李四川近期將請辭，投入2026新北市長選戰，黨中央預計3月11日完成徵召。母雞定案後，小雞也吃下定心丸，新北市議員劉美芳要拚連任，她今天在板橋區掛上同框看板，展現母雞帶小雞氣勢。
2026九合一選舉
劉美芳表示，李四川長年深耕公共工程與城市治理，具備豐富行政歷練與務實作風，是能夠帶領新北持續前進的好人選。她表示，地方基層普遍期待一位「會做事、做實事」的市長，李四川正是最符合市民期待的即戰力人選，她以行動表達支持。
看板位於板橋保華宮外牆（萬板路一側），以搶眼的黃、紫對比色為主視覺，搭配「最強陣容、川劉不息」標語，強調團隊作戰與延續建設的意象，要營造合作氣勢，也相互助攻。
