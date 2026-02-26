快訊

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

曝與李四川整合過程 被拱參選彰化縣長 劉和然給出答案

聯合報／ 記者王慧瑛林媛玲／新北即時報導
新北市副市長劉和然今天到主持人王淺秋的廣播節目談及整合過程，他說，最可貴是沒有相互攻擊，因為競爭對手不在黨內，傷了和氣是非常不智的。圖／廣播節目「千秋萬事」提供
新北市副市長劉和然今天到主持人王淺秋的廣播節目談及整合過程，他說，最可貴是沒有相互攻擊，因為競爭對手不在黨內，傷了和氣是非常不智的。圖／廣播節目「千秋萬事」提供

台北市副市長李四川將在3月11日被徵召投入新北市長一役，新北市副市長劉和然今在廣播節目談及整合過程，他說，市長侯友宜扮演穩定力量，居間對話、協調，三人彼此熟悉又有信任感，且有共同目標，就是要團結拚勝選，有了默契與共識，待李四川完成輝達簽約任務，自然時間到了就公布。

2026九合一選舉

本月24日國民黨主席鄭麗文到新北黨部參加新春團拜，鄭致詞提到，感謝新北市長侯友宜的領導，也點名副市長劉和然有風度支持李四川參選，直言「如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂，很多地方會團結」，新春團拜過程，鄭與劉握手擁抱至少3次。

談及其他縣市初選紛擾，劉和然今天說，各縣市狀況不一樣，回顧他和李四川協調過程，最可貴是沒有相互攻擊，因為競爭對手不在黨內，傷了和氣是非常不智的。

劉和然的漂亮轉身、第一時間表態支持李四川，被稱讚展現民主風度，劉和然今天也說「不能說禮讓，李副本來就很適合接下一棒」。

劉和然談到，侯市長日前跟他聊起，2月28日過後，任期就剩300天。劉和然說，新北市升格後的翻轉與建設成績讓市民有感，侯市長施政滿意度民調獲得近7成市民肯定，新北目前有7條捷運線正在蓋、7條捷運線正在規畫，侯市長常強調，施政不分藍綠，但2026一定要平穩交棒，不能有空窗期，要讓市政順利銜接，一定全力支持李四川，一棒接一棒，不能讓建設停頓。

「我曾經努力過，我跑了其中的一棒，接下來就是李副來衝刺。」劉和然說，希望2026新北有一場不一樣的選戰，是君子之爭。

外界關注侯友宜、劉和然等人下一步規畫，劉和然說，侯市長是很專注在當下的人，任期最後仍是全力拚市政。他也是初心不變，有人拱他到彰化家鄉參選縣長，他強調從台北縣時代到新北一路奮鬥39年，對新北感情很深，沒考慮到其他縣市參選。

新北市副市長劉和然今天到主持人王淺秋的廣播節目談及整合過程，他說，最可貴是沒有相互攻擊，因為競爭對手不在黨內，傷了和氣是非常不智的。圖／取自「千秋萬事」廣播節目直播畫面
新北市副市長劉和然今天到主持人王淺秋的廣播節目談及整合過程，他說，最可貴是沒有相互攻擊，因為競爭對手不在黨內，傷了和氣是非常不智的。圖／取自「千秋萬事」廣播節目直播畫面

劉和然 李四川

延伸閱讀

蔣萬安育兒新政新北暫不跟 劉和然：要深入研究不能有排擠或照顧差距

幸福鮮奶周新北學生超商兌換鮮奶 劉和然化身一日店長

計程車運將400元贊助選新北 李四川還原始末

新北市長藍白合李四川、黃國昌誰出線？謝國樑：規則要能夠服人

相關新聞

藍白有共識…新北、宜蘭 民調整合最強候選人

新北、宜蘭都將展開藍白民調整合，北市副市長李四川昨說，待辭去北市職務後，才會開始後續新北市長選舉工作，藍白合部分就交由黨...

板橋首面！小雞挺母雞 劉美芳與李四川同框看板相互助攻

台北市副市長李四川近期將請辭，投入2026新北市長選戰，黨中央預計3月11日完成徵召。母雞定案後，小雞也吃下定心丸，新北...

曝與李四川整合過程 被拱參選彰化縣長 劉和然給出答案

台北市副市長李四川將在3月11日被徵召投入新北市長一役，新北市副市長劉和然今在廣播節目談及整合過程，他說，市長侯友宜扮演...

國民黨備戰九合一 鄭麗文：3月完成9成提名

迎戰年底九合一選舉，國民黨主席鄭麗文昨天表示，預計三月會順利完成全台至少九成黨內提名，接下來會確認與民眾黨的合作機制，呈...

蔣萬安幫白營小雞站台？北市黨部：有機會

二○二六選舉藍白合，民眾黨在北市每區各提一席，外界關注市長蔣萬安是否幫民眾黨站台？蔣受訪表示，尊重市黨部規畫。市黨部主委...

遭民進黨停權 撤銷初選資格 陳怡君：往前衝 綠營憂選情添變

民進黨中執會昨天審定直轄市議員參選資格，北市中山、大同現任議員陳怡君涉助理費案，遭停權兩年半，也被取消初選資格，該選區仍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。