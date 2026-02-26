曝與李四川整合過程 被拱參選彰化縣長 劉和然給出答案

台北市副市長李四川將在3月11日被徵召投入新北市長一役，新北市副市長劉和然今在廣播節目談及整合過程，他說，市長侯友宜扮演穩定力量，居間對話、協調，三人彼此熟悉又有信任感，且有共同目標，就是要團結拚勝選，有了默契與共識，待李四川完成輝達簽約任務，自然時間到了就公布。

本月24日國民黨主席鄭麗文到新北黨部參加新春團拜，鄭致詞提到，感謝新北市長侯友宜的領導，也點名副市長劉和然有風度支持李四川參選，直言「如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂，很多地方會團結」，新春團拜過程，鄭與劉握手擁抱至少3次。

談及其他縣市初選紛擾，劉和然今天說，各縣市狀況不一樣，回顧他和李四川協調過程，最可貴是沒有相互攻擊，因為競爭對手不在黨內，傷了和氣是非常不智的。

劉和然的漂亮轉身、第一時間表態支持李四川，被稱讚展現民主風度，劉和然今天也說「不能說禮讓，李副本來就很適合接下一棒」。

劉和然談到，侯市長日前跟他聊起，2月28日過後，任期就剩300天。劉和然說，新北市升格後的翻轉與建設成績讓市民有感，侯市長施政滿意度民調獲得近7成市民肯定，新北目前有7條捷運線正在蓋、7條捷運線正在規畫，侯市長常強調，施政不分藍綠，但2026一定要平穩交棒，不能有空窗期，要讓市政順利銜接，一定全力支持李四川，一棒接一棒，不能讓建設停頓。

「我曾經努力過，我跑了其中的一棒，接下來就是李副來衝刺。」劉和然說，希望2026新北有一場不一樣的選戰，是君子之爭。