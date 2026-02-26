遭民進黨停權 撤銷初選資格 陳怡君：往前衝 綠營憂選情添變

民進黨中執會昨天審定直轄市議員參選資格，北市中山、大同現任議員陳怡君涉助理費案，遭停權兩年半，也被取消初選資格，該選區仍是「六搶四」需進行初選民調。是否會脫黨參選，她昨表示「出門是為了回家，沒傘的孩子只能勇敢往前衝」，會繼續努力。綠營人士憂心，似乎暗示年底選舉不會缺席，也讓該區選情增添變數。

陳怡君涉詐領助理費、收賄，遭判七年十月徒刑。民進黨廉政會日前開會決議，將陳停權二年六個月，陳在開會前就已前往北市黨部完成初選登記，民進黨中執會昨審定直轄市議員參選資格，認定陳涉助理費案，撤銷參選資格，也會將參與初選的登記費、民調費都退還。

如今民進黨在北市第四選區（中山大同）初選從「七搶四」變成「六搶四」仍然競爭激烈，包含現任議員顏若芳、林亮君，王世堅子弟兵賴俊翰、前立委何志偉子弟兵朱政騏、謝長廷前幕僚林子揚、新潮流幕僚李偉民之子李立聖。

面對無法參加初選，外界好奇陳怡君是否會繼續參選，陳怡君昨天僅表示，「出門是為了要回家，沒有傘的孩子只能勇敢往前衝。」強調會繼續在地方上繼續努力。