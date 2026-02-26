蔣萬安幫白營小雞站台？北市黨部：有機會

二○二六選舉藍白合，民眾黨在北市每區各提一席，外界關注市長蔣萬安是否幫民眾黨站台？蔣受訪表示，尊重市黨部規畫。市黨部主委戴錫欽說，民眾黨是友黨，每個黨都有爭取壯大、耕耘基層需求，適當時機應有同台合作的機會。

蔣萬安、戴錫欽昨出席松山奉天宮新春祈福參拜，由於國民黨在松信區初選激烈，小雞緊貼蔣萬安參拜拚出線，爭取初選的楊智伃、李煥中、許原榮、李明璇等人都緊緊跟在蔣身邊，爭取曝光機會。

媒體詢問蔣萬安松信選區競爭激烈，是否會介入關心？蔣回應，黨部有相關機制，也代表國民黨內人才擠擠，有非常多優秀人才。

針對國民黨的議員提名策略，戴錫欽說，市黨部今天正式確認各選區提名席次，如果是同額就無需辦初選，若有新人參選就協調，看初選或內參民調。至於若有涉及司法案件或黨紀問題，也會開黨紀委員會討論，若觸犯黨紀就無法代表國民黨參選。

民眾黨北市議員參選人吳怡萱說，站台仍以前市長柯文哲及民眾黨主席黃國昌當最優先選項，她長期關注親子議題，政見也是照顧三明治世代，蔣萬安身為三寶爸，相信也會有共鳴，未來有機會也歡迎蔣萬安一起討論友善親子政見。

民眾黨北市議員陳宥丞表示，尊重黨部安排，台北市民素質高，民眾黨跟萬安市長共同目標都是拿出成績，讓選民站出來，而不是一直期待誰來站台。