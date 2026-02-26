藍白有共識 新北、宜蘭 民調整合最強候選人

新北、宜蘭都將展開藍白民調整合，北市副市長李四川昨說，待辭去北市職務後，才會開始後續新北市長選舉工作，藍白合部分就交由黨部處理；國民黨宜蘭縣長部分也進行民調，民眾黨宜蘭參選人陳琬惠昨說，藍營不管最後誰出線，彼此最大的藍白合共識，就是要「拿下宜蘭縣長這一局」。

國民黨主席鄭麗文日前表示，將在適當時機於中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長，同時展開藍白合作平台與建立遊戲規則。

基隆是藍白合示範縣市，媒體問市長謝國樑對啟動藍白合有何建議？謝國樑表示，制度要公平、規則要能夠服人，希望兩個政黨間往來要密切，感情要維繫，大家理念要磨合，不管是新北或全國，乃至於基隆正在做的過程中也好，都應建立公平制度。

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨公布新北低碳交通新藍圖政見，過去也多次強調，會用最大的誠意與國民黨人選組最強團隊。

新北市長侯友宜昨說，一切按照既定行程，三月待李四川獲徵召後，所有輔選就會全力配合協助李團隊一起並肩作戰。

爭取國民黨宜蘭縣長參選人提名有現任議長張勝德及立委吳宗憲，目前正進行電話民調，陳琬惠表示，等國民黨人選出來，不管是立委吳宗憲或縣議會議長張勝德，藍白最後再用一套方式民調，整合出最強的候選人，最重要的共識是要拿下宜蘭縣長這一局。

陳琬惠表示，宜蘭縣這局氣氛「太Peace了（和平）」，她與張勝德及吳宗憲對藍白合作共識朝正向發展，至於如何產生人選？ 陳說，國民黨提名人選確定後，民眾黨與國民黨雙方高層會先討論共同政見、兩黨合作機制，第三步才會真正進入藍白整合方式，目前藍白合作先從政策開始。

張勝德及吳宗憲都表示，黨中央有成立協調小組，一切尊重最後協調所決定的方式辦理。

民眾黨新北市長參選人黃國昌（左二）昨提出新政見。記者江婉儀／攝影